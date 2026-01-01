Германия встретит зиму с пустыми газовыми хранилищами, заявили в бундестаге

"Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ", – заявил политик Bild, раскритиковав министра экономики Катерину Райхе из ХДС.

Келльнер возложил ответственность за недостаточную подготовку к отопительному сезону на руководство экономического ведомства. По его мнению, нехватка резервов может обернуться не только увеличением расходов домохозяйств на отопление, но и дополнительной нагрузкой на промышленность из-за подорожания электроэнергии.

По данным Bild, к 1 ноября хранилища Германии были заполнены на 61,4%. Средний расчетный норматив на эту дату составляет 70%. При этом для большинства хранилищ установлен целевой уровень в 80%, а для шести объектов предусмотрены более низкие требования – 45%. В результате общий показатель для страны рассчитывается с учетом этих исключений.

Одной из причин недостаточного заполнения резервов стали высокие цены на газ. Как отмечает Reuters со ссылкой на отраслевое объединение Initiative Energien Speichern (INES), из-за подорожания топлива летом его закупка и закачка в подземные хранилища стали экономически менее привлекательными.

На этом фоне INES призывает пересмотреть действующий механизм пополнения запасов. Глава объединения Себастьян Хайнерманн считает, что выполнение требований по заполнению хранилищ на будущие зимы необходимо гарантировать более жестко. В частности, он поддерживает обсуждение обязательств для поставщиков газа по созданию резервов.

Хайнерманн предупредил, что Германия начинает отопительный сезон с меньшими резервами безопасности. Особенно уязвимой система может оказаться при продолжительных морозах или дополнительных перебоях с импортом топлива.

Проблема заключается не только в общем объеме оставшегося газа. По мере опустошения подземных хранилищ снижается давление, из-за чего уменьшается и максимальный объем топлива, который можно извлечь за сутки. Поэтому во второй половине зимы, когда запасы обычно сокращаются, покрывать резкий рост спроса может быть сложнее.

Поэтому наиболее сложная ситуация может сложиться во второй половине зимы – в феврале или марте. Если холодная погода сохранится надолго, а импортные поставки столкнутся с перебоями, Германии будет сложнее покрывать пиковый спрос.

Даже если физического дефицита удастся избежать, низкие запасы могут способствовать резким скачкам цен на газ. Об этом предупреждают как представители отрасли, так и немецкие политики.

Несмотря на критику, Федеральное сетевое агентство Германии оценивает ситуацию с энергоснабжением как стабильную. Представители ведомства заявляют, что безопасность поставок обеспечена даже при нынешнем уровне заполнения хранилищ.

Германия получает газ по трубопроводам из Норвегии и других европейских стран, а также импортирует сжиженное природное топливо через СПГ-терминалы.