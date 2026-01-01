Еврокомиссия поддержала премьер-министра Дональда Туска в польском кризисе

"Назначение новых судей [Конституционного суда Польши] должно находиться в руках Сейма", – заявил еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции, верховенства права и защите прав потребителей Майкл Макграт европейскому изданию Politico.

Он дал понять, что Брюссель не поддерживает президентские компетенции в формировании состава трибунала, спор о которых и стал первопричиной кризиса. В подтверждение своей позиции он сослался на практику Европейского суда юстиции и мнение Венецианской комиссии Совета Европы.

"Еврокомиссия сообщила, что мониторит ситуацию, в тщательно выверенном заявлении, направленном Politico, в котором фактически выражена поддержка Туску", – отметило издание. Речь идет о поддержке премьер-министра Дональда Туска, придерживающегося либеральных проевропейских взглядов.

30 октября, когда польский кризис перешел в острую фазу, Еврокомиссия воздержалась от комментариев по сути происходящего, сославшись на действующую практику "не комментировать внутриполитическую ситуацию в странах ЕС".

Политический кризис в Польше начался после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена своего кабинета Мачея Берека. У здания инстанции в последние недели регулярно проходили акции протеста. Часть оппозиционных политиков назвала происходящее попыткой государственного переворота.

Польская оппозиционная коалиция во главе с движением "Развитие плюс" внесла на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) вотум недоверия – официальное решение, которым депутаты выражают несогласие с политикой правительства, – действующему правительству под руководством премьер-министра Дональда Туска.