В ФСБ заявили о задержании подростка, угрожавшего терактом в "Царицыно"

По адресу задержанного прошел обыск, были найдены предметы, использованные при съемках. Обнаружили также подписку на неонацистский канал и "значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических атаках, массовых убийствах и других насильственных акциях".

Проверка проводилась совместно с Росгвардией, МВД и СКР.

В ФСБ "признательны американской стороне за предоставленную информацию".

Процессуальное решение пока не принято.

Накануне, 31 октября, в ФСБ заявили о получении от американцев информации по поводу готовящегося в Москве теракта.

Посольство США в РФ опубликовало 31 октября "Предупреждение о безопасности: угроза музею-заповеднику «Царицыно» в Москве".

В предупреждении говорилось, что стало известно о "достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы СЕГОДНЯ, 31 октября, на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве по адресу улица Дольская, д. 1".

Сегодня в ФСБ указали, что "с учетом полученных сведений, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения".

По адресу улица Дольская, дом 1 находятся различные объекты музея-заповедника: так, строение 2 – это Второй кавалерийский корпус, строение 3 – Третий кавалерийский корпус, строение 4 – Хлебный дом, строение 5 – Оперный дом, строение 6 – Большой дворец, строение 7 – Малый дворец.

Музей-заповедник "Царицыно" – крупнейший в Москве, в него входят Царицынской дворцово-парковый ансамбль (постройки XVIII века), Царицынские пруды.