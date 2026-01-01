От американцев получена информация о подготовке теракта в Москве, заявили в ФСБ

"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве", – указали в ФСБ.

"Коммерсантъ" обратил внимание на то, что предупреждение появилось также в Telegram-канале американского посольства. В помеченном 17:10 сообщении (сначала на английском, потом на русском) говорится о "достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы". Вероятное место – территория музея-заповедника "Царицыно" в Москве по адресу улица Дольская, д. 1.

В посольстве советуют избегать сегодня посещений музея-заповедника, не приближаться к нему, сохранять бдительность, избегать мест массового скопления людей.