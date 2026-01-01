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От американцев получена информация о подготовке теракта в Москве, заявили в ФСБ

В связи с полученные сообщением проводится соответствующая работа, информируют в ТАСС со ссылкой на ФСБ 31 октября 2026 года, в субботу.

В ФСБ заявили, что получили от США предупреждение о теракте

©Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве", – указали в ФСБ.

"Коммерсантъ" обратил внимание на то, что предупреждение появилось также в Telegram-канале американского посольства. В помеченном 17:10 сообщении (сначала на английском, потом на русском) говорится о "достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы". Вероятное место – территория музея-заповедника "Царицыно" в Москве по адресу улица Дольская, д. 1.

В посольстве советуют избегать сегодня посещений музея-заповедника, не приближаться к нему, сохранять бдительность, избегать мест массового скопления людей.

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Метки: Москва теракт ФСБ
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