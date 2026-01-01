Обострение политического кризиса в Польше: оппозиция внесла вотум недоверия правительству, премьер отказался идти на компромисс

О направленном ходатайстве сообщил в соцсети Х экс-премьер Матеуш Моравецкий. "Простое прекращение катастрофического правления этой коалиции будет лишь началом, нам нужен конкретный план того, что будет дальше, чтобы драматические сцены вчерашнего дня никогда больше не повторились", – написал политик.

На пост технического премьер-министра Моравецкий предложил назначить бывшего члена партии "Право и справедливость" Марека Юрека. По идее экс-премьера, временное правительство во главе с Юреком будет работать до проведения выборов, на которых определят состав постоянного кабмина.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в вечернем обращении к нации заявил, что не намерен идти на компромисс в споре с президентом Каролем Навроцким о работе Конституционного суда.

"Мы слишком долго ожидали этого сокровища, которое представляет собой независимая и демократическая Польша, чтобы испугаться и уступить", – сказал Туск, трансляцию выступления которого вел телеканал TVP Info.

Премьер обвинил президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в "разрушении верховенства права" в стране. Туск также отметил, что "в правовом государстве политик не может входить на территорию суда, раздавать указы и пугать судей, даже если он президент".

На этом фоне лидер ультраправого объединения "Конфедерация" и вице-спикер сейма Кшиштоф Босак пригрозил поднять вопрос о сокращении срока полномочий действующего созыва нижней палаты парламента. По законодательству, полномочия сейма сохраняются до конца 2027 года.

"Если не будет стремления к достижению согласия и заключению какого-либо прогосударственного компромисса, <...> то мы предложим резолюцию, сокращающую срок полномочий сейма", – заявил Босак после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Telewizja Republika.

В чем суть политического кризиса в Польше

Нынешний кризис вокруг Конституционного трибунала стал кульминацией глубокого раскола в высших эшелонах власти Польши. Противостояние разворачивается между руководителем правительства Дональдом Туском, возглавляющим проевропейскую коалицию, и президентом страны Каролем Навроцким, который был избран в 2025 году и является политическим союзником консервативной партии "Право и справедливость".

Правительство Туска пришло к власти с лозунгами возвращения к демократическим стандартам и очищения государственных институтов от влияния прежней правящей партии, что сторонники президента воспринимают как незаконное давление.

Конфликт между лидерами носит системный характер, однако в фазу открытого столкновения он перешел в октябре 2026 года. Поводом для очередного витка напряженности стали острые разногласия вокруг обновления состава Конституционного трибунала.

Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили акции протеста.

30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции.

В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны четыре человека. В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.

Ранее парламент избрал новых судей взамен тех, чьи полномочия истекли, однако Навроцкий отказался принимать у них присягу, а председатель Богдан Свенчковский не допускал их к заседаниям. Ситуация обострилась, когда сейм и правительство попытались задействовать специальные юридические процедуры для обхода президентского вето, что фактически парализовало нормальную деятельность органа из-за взаимного непризнания полномочий сторон.

Ситуация вокруг Конституционного трибунала – это не просто юридический спор, а прямая борьба за то, кто будет определять законность реформ в стране. Сторонники премьера считают очищение трибунала своим долгом перед избирателями, тогда как лагерь президента обвиняет правительство в нарушении конституционного строя.