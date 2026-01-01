В Нижегородской области вводят ограничения на АЗС после массированной дроновой атаки

На АЗС близ границ Нижегородской области вводятся ограничения для автомобилей, зарегистрированных в других регионах.

Решено также "временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, кроме как для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования".

На NN.ru пишут об "огромных очередях" на АЗС.

Ранее сегодня подчеркивалось, что приняты "исчерпывающие меры" для обеспечения АЗС топливом. Автомобилистов просили не заправляться впрок и не создавать ажиотаж.

Утром 1 ноября Нижегородская область оказалась под массированной атакой дронов. По словам губернатора Глеба Никитина, было уничтожено более 100 дронов. В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, но уже отпущена домой.

Сообщалось о повреждении промышленного предприятия и объекта коммунальной инфраструктуры.