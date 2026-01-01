1 ноября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Нижегородской области вводят ограничения на АЗС после массированной дроновой атаки

В Нижегородской области вводят ограничения на АЗС после массированной дроновой атаки

Лимит на одну заправка бензина – 40 л, по дизелю ограничений нет. Устанавливается запрет на продажу бензина в канистры и другую тару, усиливается контроль над соблюдением системы "чет-нечет", сообщает 1 ноября 2026 года, в воскресенье, "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы областного правительства.

В Нижегородской области вводят ограничения на АЗС

(Архивное фото)

©Владимир Гердо/ТАСС

На АЗС близ границ Нижегородской области вводятся ограничения для автомобилей, зарегистрированных в других регионах.

Решено также "временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, кроме как для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования".

На NN.ru пишут об "огромных очередях" на АЗС.

Ранее сегодня подчеркивалось, что приняты "исчерпывающие меры" для обеспечения АЗС топливом. Автомобилистов просили не заправляться впрок и не создавать ажиотаж.

Утром 1 ноября Нижегородская область оказалась под массированной атакой дронов. По словам губернатора Глеба Никитина, было уничтожено более 100 дронов. В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, но уже отпущена домой.

Сообщалось о повреждении промышленного предприятия и объекта коммунальной инфраструктуры.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: азс бензин Нижний Новгород топливо
Рекомендательный сервис