31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Польше обвинили Германию в политическом кризисе

В Польше обвинили Германию в политическом кризисе

Депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский обвинил Германию в причастности к политическому кризису в Варшаве. По его словам, правительство премьера Дональда Туска хочет отказаться от польской валюты под давлением Берлина.

Протесты у Конституционного суда в Варшаве, Польша

Протесты у Конституционного суда в Варшаве, Польша

©ZumaTASS

"Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы", – заявил Тарчиньский.

Он также утверждал, что власти Польши намерены отказаться от безопасных границ, поскольку этого якобы добивается Германия, заинтересованная в том, чтобы нелегальные мигранты могли перемещаться в другие страны.

Заявления депутата прозвучали на фоне обострения противостояния между правительством Туска и президентом Каролем Навроцким. Очередной повод для конфликта возник 30 октября, когда судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Основанием стало то, что они не допустили четырех судей, избранных сеймом, к участию в общем собрании трибунала.

Корвин-Пиотровская заявила, что будет исполнять обязанности главы суда. Однако Свенчковский и Соханьский отвергли это решение. Последний назвал происходящее государственным переворотом. После объявления об отстранении у здания трибунала начались протесты, туда прибыла полиция. Свенчковского не пропустили на территорию суда.

Президент Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" (PiS), прервал визит в Сенегал и вернулся в Польшу. Премьер Туск, напротив, заявил о продолжении процесса восстановления верховенства права, отметив, что он требует решительных действий.

Кризис связан с многолетним спором о реформе судебной системы. После прихода PiS к власти в 2015 году партия изменила порядок формирования судебных органов, что вызвало споры о законности назначений и независимости судей. Вернувшаяся к власти в 2023 году коалиция Туска начала пересматривать эти изменения, но столкнулась с сопротивлением президента и консервативной оппозиции.

Конституционный трибунал проверяет законы на соответствие основному закону страны, а его решения обязательны и окончательны. Поэтому контроль над составом и руководством суда стал одним из ключевых предметов политического противостояния в Польше.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Польша
Рекомендательный сервис