Полиция у здания трибунала и отстранение руководства: главное о политическом кризисе в Польше

"Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка", – заявил Навроцкий. Его обращение зачитал собравшимся у здания трибунала представитель президента.

Глава государства также призвал силовиков покинуть территорию учреждения, назвав их "силами принуждения, направленными на место правительством", пишет Rzeczpospolita.

30 октября президент Польши должен был посетить Сенегал, где у него были запланированы встречи с руководством страны и представителями Африканского союза. Однако на фоне событий в Варшаве самолет с Навроцким на борту развернули, и глава государства вернулся в Польшу. Он объяснил решение тем, что в сложившейся ситуации президент должен находиться в стране.

После приземления в Варшаве Навроцкий встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским и Богданом Свенчковским, который продолжает считать себя главой Конституционного трибунала.

Затем, уже после полуночи, президент вместе с Капиньским приехал к зданию суда и вошел внутрь. При входе произошел конфликт с несколькими судьями, в том числе Анной Корвин-Пётровской и Мачеем Береком.

Версии участников инцидента расходятся. Представители президента заявили, что находившиеся в дверях люди пытались помешать главе государства пройти и нарушили его неприкосновенность. Министр Марчин Пшидач также обвинил судей в попытке применить физическую силу.

Берек, напротив, утверждает, что президент сам напал на судей и выбрал путь физической конфронтации, хотя ему предлагали встретиться в безопасных условиях. В опубликованных в польских СМИ видеозаписях видно, как Навроцкий пытается пройти через людей, стоящих в дверях.

Обострение началось вечером 30 октября, когда на сайте Конституционного трибунала появилось распоряжение о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Решение приняла судья Анна Корвин-Пётровская, сославшись на статью 130 закона об устройстве судов общей юрисдикции.

В документе указывалось, что действия Свенчковского и Соханьского требуют немедленного отстранения от служебных обязанностей. После этого Корвин-Пётровская объявила, что берет на себя руководство трибуналом как судья с самым продолжительным стажем.

Параллельно на территорию комплекса прибыли сотрудники полиции. В полиции объяснили, что действуют на основании обращения судьи Корвин-Пётровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка из-за протестов.

При этом польские СМИ уточняют, что полицейские находились на территории комплекса, но не входили в само здание трибунала. Отдельно сообщалось о присутствии сотрудников Службы охраны государства (SOP). По словам представительницы трибунала Вероники Сцибор, Соханьского не пустили внутрь, а на территорию провели семерых судей, избранных сеймом.

Корвин-Пётровская представила другую версию событий. Она заявила, что в здании находятся семь судей и полиции внутри нет. Судья призвала президента и политиков не обострять конфликт, возложив ответственность за паралич работы трибунала на Свенчковского и Соханьского.

Трибунал заявил о захвате своего сайта

Ситуация осложнилась еще и спором вокруг официального сайта учреждения. Вскоре после публикации распоряжения об отстранении руководителей на странице Конституционного трибунала в социальной сети X появилось заявление о незаконном захвате сайта.

В сообщении утверждалось, что Свенчковский остается председателем, а Соханьский – его заместителем. Участников действий, связанных с публикацией распоряжения, обвинили в попытке государственного переворота.

Однако судья Конституционного трибунала Марцин Дзюрда опроверг версию о захвате сайта, заявив, что ресурс действительно оказался под контролем неуполномоченных лиц.

Прокуратура направила пять ходатайств о снятии иммунитета

Еще одним важным эпизодом стало заявление министра юстиции и генерального прокурора Польши Вальдемара Журека. Он сообщил, что передал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии судебного иммунитета.

Четыре документа касаются Богдана Свенчковского, еще один – Бартоломея Соханьского. По словам Журека, материалы занимают 224 страницы, к ним приложены 50 томов документов, связанных с предполагаемыми преступлениями.

Документы передали судье трибунала с самым продолжительным стажем. Журек также предупредил, что каждый, кто нарушает закон, должен будет ответить перед судом.

Тем временем полиция задержала трех человек, которые перелезли через ограждение Конституционного трибунала.

Протесты у здания суда и отставки дипломатов

Вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала собрались многочисленные протестующие. Среди них были лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, экс-председатель трибунала Юлия Пшилембская, а также представители других правых политических сил.

Некоторые протестующие перелезли через ограждение и повредили цепь на воротах. В результате Свенчковский, Качиньский и депутат Пётр Глиньский смогли попасть на территорию, однако председателя трибунала не пропустили дальше.

Первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский назвал происходящее государственным переворотом и незаконным вмешательством в работу судебной власти. На фоне кризиса об отставке также объявили два польских посла: представитель страны в Китае Якуб Кумох и посол в Румынии Павел Солох. Они связали свои решения с происходящими событиями вокруг Конституционного трибунала.

В чем суть конституционного кризиса в Польше

Нынешнее противостояние связано с более продолжительным спором о составе и независимости Конституционного трибунала. Конфликт вокруг польской судебной системы начался еще в 2015 году, когда правительство PiS назначило судей на места, которые уже считались занятыми. Это вызвало споры о законности назначений и независимости суда.

После прихода к власти коалиции Дональда Туска в 2023 году новое правительство начало добиваться реформы судебной системы. Однако эти инициативы столкнулись с сопротивлением президента Навроцкого, который неоднократно блокировал изменения, в том числе отказывался принимать присягу у кандидатов, избранных парламентом.

В нынешнем конфликте стороны по-разному трактуют статус новых судей, полномочия действующего руководства трибунала и законность принятых решений. Правительство заявляет о необходимости восстановить верховенство права, тогда как президент и представители PiS считают действия властей вмешательством в независимость судебной системы.