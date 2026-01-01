Нидерланды ищут способы ускорить поставки ракет для Patriot Украине

Ранее Государственный департамент США объявил об одобрении потенциальной продажи Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму около $2,1 млрд, которая будет профинансирована партнерами и союзниками Киева.

"Мы стали еще на шаг ближе к одобрению крупного пакета поставок ракет для комплексов Patriot на Украину... Министерство обороны совместно с партнерами прорабатывает возможности ускорения этих поставок", – написала в воскресенье, 1 ноября 2026 года, министр обороны страны Дилан Йешилгёз-Зегериус в соцсети X.

Закупка ракет не будет оплачиваться напрямую Киевом – выделение средств полностью профинансируют международные партнеры и союзники Украины. На текущем этапе Министерство обороны Нидерландов совместно с союзными государствами занимается исключительно координацией и проработкой логистических решений, чтобы найти юридические и технические возможности для максимального ускорения этих отгрузок.

Владимир Зеленский призывал США пересмотреть сроки поставки Киеву 500 зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. По его словам, американская сторона разрешила приобрести вооружение, однако фактические поставки могут начаться только через несколько лет. Киев рассчитывает получить ракеты уже предстоящей зимой, когда они особенно необходимы для защиты энергетической инфраструктуры.