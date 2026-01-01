США одобрили продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot

Как пишет ТАСС, Украина оплатит ракеты за счет денег Канады, Германии и Норвегии, а также кредита Европейского союза. Американские средства в сделке на примерную сумму $2,1 млрд не задействованы.

Ракеты направит Киеву один из ключевых подрядчиков Пентагона компания Lockheed Martin.

Что представляют собой ракеты PAC-3 от Lockheed Martin

Модификация Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) является наиболее совершенным и технологичным поколением ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Главное отличие этих снарядов от более ранних версий заключается в использовании концепции hit-to-kill ("удар на поражение"). Ракета уничтожает цель не за счет подрыва осколочно-фугасной боевой части вблизи нее, а путем прямого высокоточного кинетического столкновения, буквально разбивая объект в воздухе за счет колоссальной энергии удара.

Основное назначение ракет семейства PAC-3 – эффективный перехват сложных высокоскоростных целей, включая тактические баллистические и крылатые ракеты, а также перспективные гиперзвуковые угрозы. За счет меньших габаритов по сравнению со старыми ракетами PAC-2 в одну пусковую установку комплекса Patriot помещается сразу до 12 или 16 снарядов модификации PAC-3 в зависимости от их подтипа (вместо четырех прежних), что значительно увеличивает огневую мощь и живучесть батареи при отражении массированных налетов.

Производством этих оборонных систем занимаются разные структуры американского ВПК. Проектированием и созданием самих пусковых установок, радаров и командных пунктов Patriot руководит корпорация Raytheon. В то же время военно–промышленный гигант Lockheed Martin выступает главным подрядчиком Пентагона именно по производству и модернизации управляемых ракет–перехватчиков PAC-3.

Процедура FMS – как устроено американское одобрение военных поставок

Продажа ракет для зенитных комплексов Patriot регулируется строгим юридическим механизмом США, известным как программа Межправительственных иностранных военных продаж (Foreign Military Sales, или FMS). В рамках этой системы американское правительство выступает посредником между оборонными корпорациями США и иностранным государством. По закону об экспорте вооружений (Arms Export Control Act) любое крупное оборонное соглашение с зарубежными партнерами требует обязательного предварительного одобрения со стороны Государственного департамента и Пентагона.

После проведения межведомственной экспертизы Госдепартамент и Пентагон официально направляют уведомление в конгресс. Законодатели получают исчерпывающую информацию о составе партии, стоимости контракта и его потенциальном влиянии на национальную безопасность США. Согласно действующему регламенту, у палаты представителей и сената есть ровно 30 дней с момента получения уведомления на детальное изучение соглашения. В течение этого периода конгресс имеет юридическое право заблокировать сделку, если примет совместную резолюцию обеих палат.

На практике процедура уведомления по линии FMS в отношении ключевых союзников носит во многом формальный характер. Конгресс крайне редко использует свое право вето для отмены контрактов, которые уже прошли согласование на уровне Белого дома, Госдепа и военного ведомства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от американского президента Дональда Трампа ракеты Patriot в обмен на прекращение ударов по России.