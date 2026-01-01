Binance восстановит вывод криптовалют после кражи активов на $6,3 млрд

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

Вывод криптовалют будет возобновляться постепенно, по мере завершения проверок безопасности и восстановления работоспособности инфраструктуры. В первую очередь доступ откроют для активов и блокчейн-сетей, которыми пользователи чаще всего пользовались в течение последней недели. Список доступных для вывода криптовалют Binance обещала публиковать и обновлять в официальных каналах.

Биржа предупредила, что на начальном этапе возможны задержки при обработке заявок из-за повышенной нагрузки. При этом пополнение счетов продолжает работать в обычном режиме: по заявлению компании, этот сервис не пострадал в результате атаки.

Что известно о взломе Binance

Вывод средств на платформе приостановили 30 октября после масштабной кибератаки. По данным самой Binance, злоумышленники получили доступ к горячим кошелькам – подключенным к интернету хранилищам криптовалют – и вывели токены общей стоимостью около $6,3 млрд. Инцидент произошел вечером 29 октября.

Компания заявила, что берет на себя покрытие всех потерь пользователей за счет собственного капитала и фонда защиты активов SAFU. В обновлении от 30 октября Binance сообщила, что уже выделила более $6,34 млрд для компенсации ущерба. Кроме того, биржа совместно с правоохранительными органами и партнерами по криптовалютному рынку отслеживает похищенные средства. На тот момент удалось заморозить около $3 млрд в блокчейне.

По данным Reuters, к 1 ноября биржа восстановила или компенсировала около 95% похищенных активов. Оставшаяся часть приходится на менее ликвидные криптовалюты, которые сложнее оперативно приобрести в необходимых объемах.

ФБР связало атаку с хакерами из КНДР

Федеральное бюро расследований США заявило, что за кражей криптовалют с Binance стоит северокорейская группировка TraderTraitor. По данным американского ведомства, после взлома злоумышленники начали конвертировать похищенные активы преимущественно в Ethereum.

ФБР предупредило участников криптовалютного рынка о необходимости блокировать транзакции, связанные с адресами, которые используют предполагаемые организаторы атаки. Ведомство также допустило, что похищенные средства могут попытаться отмыть через децентрализованные финансовые сервисы и платформы для мгновенного обмена криптовалют.

Расследование продолжается. Binance заявила, что намерена опубликовать подробный технический отчет об инциденте после завершения проверки. Компания также планирует обновить данные о резервах, чтобы пользователи могли проверить обеспеченность своих балансов.