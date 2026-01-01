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ФБР нашло виновников хищения средств с криптобиржи Binance

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, хищение виртуальных активов на сумму более $6 млрд с криптовалютной биржи Binance совершила группировка TraderTraitor – элитное хакерское подразделение КНДР.

ФБР совместно с Секретной службой США (USSS) и подразделением уголовных расследований Налогового управления (IRS-CI) установило, что злоумышленники конвертируют похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum (ETH), говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Как полагают американские правоохранительные органы, затем средства будут отмываться путем обмена через сервисы децентрализованных финансов и мгновенного обмена криптовалют. По оценке ФБР, эти операции станут подготовкой к дальнейшим этапам отмывания похищенных активов.

Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы американских спецслужб. "Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей", – отметил глава государства, отвечая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) на вопросы журналистов о взломе Binance.

Неизвестные атаковали Binance в ночь на 30 октября. По предварительной оценке биржи, ущерб мог составить около $6,3 млрд, что делает этот взлом крупнейшим в истории криптовалют.

Binance приостановила ввод и вывод средств, позже уточнив, что рассчитывает возобновить вывод в течение 48 ч. В тот же день биржа сообщила, что приступила к возврату активов пострадавшим пользователям.

Криптовалютная биржа сообщила 31 октября, что возместила 90% убытков после взлома.

Обновлено в 4:55 мск 1 ноября 2026 года

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Метки: криптовалюты ФБР хищение
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