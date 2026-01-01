Криптовалютная биржа Binance возместила 90% убытков после взлома

Что сообщила Binance о компенсации убытков

"В настоящее время доля покрытых убытков составляет 90%", – говорится в сообщении. Binance заявила о стопроцентном обеспечении токенов BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC.

Компания продолжит выкупать оставшиеся токены через рыночные и внебиржевые каналы, пока покрытие не достигнет 100% по каждому активу. "Финансовые потери, связанные с похищенными средствами, покроет Binance, а не наши пользователи", – отметила биржа.

Для покрытия убытков компания в течение 24 часов завершит перевод части средств из Фонда защиты активов пользователей (SAFU), а также задействует долю страхового фонда фьючерсов и собственные корпоративные средства.

Что известно о взломе Binance

Неизвестные атаковали Binance в ночь на 30 октября. По предварительной оценке биржи, ущерб мог составить около $6,3 млрд. Если оценка подтвердится, взлом станет крупнейшим в истории криптовалют.

Binance приостановила ввод и вывод средств, позже уточнив, что рассчитывает возобновить вывод в течение 48 часов. В тот же день биржа сообщила, что приступила к возврату активов пострадавшим пользователям. По данным Reuters, примерно половину похищенного удалось заморозить.

Кто мог стоять за взломом Binance

Аналитические компании TRM Labs и Chainalysis предположили, что к взлому причастны хакеры из Северной Кореи, сообщает Reuters. Официального подтверждения этой версии пока нет.

По предварительным результатам внутреннего расследования, злоумышленники скомпрометировали личный ноутбук одного из инженеров DevOps. Это позволило получить доступ к служебному контейнеру и отправить транзакции на вывод средств без разрешения. Генеральный директор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек, а при взломе использовался "механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения".

По данным TRM Labs, подготовка атаки шла минимум 36 часов, средства выводились через 10 блокчейнов, большая часть ушла примерно за 20 минут. Заморозить активы помогли эмитенты стейблкоинов: Tether заблокировал около $1,6 млрд, Circle – более $800 млн.