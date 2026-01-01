Трамп признал победу демократов на выборах в США и объяснил поражение республиканцев

"Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами... Вероятно, мы что-нибудь придумаем", – сказал он в интервью The New York Times.

Поражение республиканцев Трамп объяснил тем, что его собственной фамилии не было в списках.

"Меня не было в бюллетенях для голосования, а если бы я был, мы бы победили с большим отрывом", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Позже Трамп написал, что станет "политическим экспертом, оценивающим успехи и неудачи кандидатов", и выложил изображение фирменной кепки с надписью Veto ("Вето").

Предварительные итоги выборов в США

В США 3 ноября (в ночь на 4 ноября мск) проходили промежуточные выборы в конгресс. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов палаты представителей. Результаты выборов определят, какая партия будет контролировать обе палаты в оставшиеся два года президентского срока Трампа. В 36 штатах также проводились выборы губернаторов.

Демократы получат контроль над палатой представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Согласно обновленному прогнозу телеканала NBC News, демократы претендуют на 255 мест, а республиканцы – на 180 (для установления контроля над палатой партия должна получить минимум 218 мест).

По оценкам ведущих американских СМИ и агентства Bloomberg, Демократическая партия также гарантировала себе большинство в сенате, получая как минимум 53 места. В созыве до выборов республиканцы контролировали 53 кресла, а демократы совместно с независимыми кандидатами – 47.

Как отмечают американские СМИ, кандидаты демократов в верхнюю палату, в частности, уже гарантировали себе победы в штатах Вирджиния, Род-Айленд, Нью-Мексико, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Иллинойс, Канзас, Джорджия, Делавэр, Техас, Колорадо, Орегон, Южная Каролина и ряде других. Кандидаты от республиканцев – в штатах Флорида, Вайоминг и Западная Вирджиния, Арканзас и некоторых других.

1 ноября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что команда президента США Дональда Трампа формирует пакет мер, призванных обеспечить ему свободу маневра в управлении страной на ключевых направлениях в случае победы демократов на выборах в конгресс. В частности, речь идет о миграционных мерах, новых пошлинах против товаров других стран, жилищной политике, формировании бюджета и других.