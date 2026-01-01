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Исполнять обязанности главы Росавиации будет Наталья Андрианова

Распоряжение о назначении Андриановой временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают в правительстве 30 октября 2026 года.

Врио главы Росавиации стала Наталья Андрианова

Врио главы Росавиации Наталья Андрианова (архивное фото)

©Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С 2021 года она была заместительницей руководителя Росавиации, напоминают в пресс-службе кабмина.

"На этой должности Наталья Валерьевна отвечала за вопросы аэропортовой деятельности, курировала направление экономики и программ развития, финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности", – уточняют в агентстве.

Глава Росавиации по должности является первым заместителем министра транспорта РФ.

Наталья Андрианова родилась в 1979 году в Москве, закончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности "Менеджмент". Кандидат экономических наук.

В 2001 – 2004 годах – ведущий специалист в Минтрансе, с 2004-го – в Росавиации, начинала опять же ведущим специалистом.

Андрианова – действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамотой Росавиации.

Росавиацией с 2023 года руководил Дмитрий Ядров, он сменил на этом посту Александра Нерадько, до того поработав его заместителем.

19 октября 2026 года было объявлено, что Ядров станет новым министром транспорта вместо Андрея Никитина – тот пошел на повышение, заняв вице-премьерское кресло.

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Метки: Росавиация
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