Хакеры атаковали холодильники Французской службы крови

Что произошло на площадках Французской службы крови

Мишенью хакеров стала не сама служба, а ее подрядчик, поставляющий холодильное оборудование и системы удаленного контроля за ним. По данным EFS, пороги температуры и оттаивания подняли до "очень высоких значений". Обычно в камерах поддерживается минус 30ºC. Цифру в 110ºC в EFS не подтвердили и не опровергли, сославшись на "очень высокие температуры этого порядка".

В камерах хранились пакеты с плазмой для переливания пациентам и для переработки в лекарства во Французской лаборатории фракционирования и биотехнологий (LFB), а также образцы для биобанков. Сбой заметили благодаря системам наблюдения и сигнализации.

По данным RFI, неполадку обнаружил дежурный техник. Часть оборудования вернули под контроль, остальное отключили, а запасы на всякий случай перевезли в другие хранилища.

"Последствий для здоровья не выявлено, потерь продуктов крови нет", – говорится в заявлении EFS.

Как Coolworld объясняет атаку на холодильники

Le Canard enchaine называет подрядчика – компания Coolworld, которая сдает в аренду холодильное оборудование. В своем заявлении она утверждает, что уязвимость связана с компонентом стороннего поставщика, который Coolworld напрямую не контролирует, а пострадало лишь "ограниченное число" установок. Службу крови компания не упоминает.

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что удаленный доступ к затронутому оборудованию заблокирован, а наблюдение за ним и условиями хранения усилено. Служба работает вместе с Национальным агентством по безопасности информационных систем Франции (ANSSI). Специалистам предстоит выяснить, как действовали хакеры, сколько оборудования могло пострадать и когда установки можно будет безопасно запустить снова.

Какие еще атаки на холодильники были в Европе

Атаки на холодильное оборудование в Европе случаются не первый раз. В октябре хакеры получили доступ к системам управления холодильниками примерно 700 французских супермаркетов. А в ночь на 2 ноября, когда пострадала и служба крови, холодильники перестали работать более чем в 100 магазинах как минимум 11 стран Европы, сообщали Reuters и The Guardian. В одном из супермаркетов Стокгольма температура в морозильниках, по данным Reuters, поднялась выше 50ºC.