РФ передаст МОК материалы об угрозах бойкотировать сборную России по хоккею

"Хор голосов скандинавских и прибалтийских стран на тему бойкота игр с Россией мы слышим, видим, фиксируем. Разумеется, все материалы будут переданы в Международный олимпийский комитет. Причем не только по тем странам, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея бойкотом, но и по тем странам, которые должны принимать турниры с участием россиян, – они тоже у нас на карандаше", – цитирует "Интерфакс" Дегтярёва.

Министр выразил уверенность, что "все они будут разгромлены в судах и лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков".

Дегтярёв также заметил, что в случае бойкота игр с Россией Международная федерация хоккея на льду (IIHF) обязана будет засчитать по правилам техническое поражение 0:5 в каждом матче.

"Мы этого не хотим. Мы хотим бороться и доказывать свою силу на площадке в спорте, а не путем технических поражений", – подчеркнул Дегтярёв.

Вердикт CAS и обязательства IIHF по допуску России

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России, полностью отменив постановления совета IIHF о недопуске российских команд. Арбитраж счел, что международные чиновники не представили достаточные юридические доказательства и обоснования, которые требовали бы изоляции российского хоккея по соображениям безопасности. Суд обязал IIHF незамедлительно вернуть сборные всех уровней во все ключевые турниры сезона 2026/27.

Это решение юридически распространяется на пять официальных соревнований под эгидой международной федерации. В их число включены мужской и женский чемпионаты мира, молодежное первенство планеты в Канаде, а также два юниорских чемпионата (до 18 лет). Юридическую силу вердикта подкрепляет специальное соглашение об ускоренной процедуре, которое стороны подписали перед заседаниями. Согласно документу IIHF взяла на себя официальное обязательство исполнить любое решение CAS, поэтому игнорирование вердикта грозит ей разбирательствами в рамках швейцарского законодательства.

Несмотря на то что руководство IIHF официально подтвердило готовность подчиниться решению спортивного суда, его реализация столкнулась с логистическим кризисом. Вердикт ломает уже сформированный международный календарь: в частности, на взрослом чемпионате мира 2027 года в Германии интеграция России создает технические сложности с расписанием, нечетным числом участников и необходимостью замены одной из команд. Ситуацию обостряет и позиция Немецкого хоккейного союза, руководство которого из-за организационных рисков и финансовых трудностей уже допустило возможность полного отказа от проведения домашнего турнира.

Демарш хоккейных союзов пяти стран Европы против России

Хоккейные союзы Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Латвии выступили единой коалицией, требуя от IIHF сохранить полную изоляцию российского хоккея. Руководство этих ассоциаций категорически заявляет, что их национальные команды не выйдут на лед против россиян ни при каких условиях, вне зависимости от статуса матча или формата возможного возвращения сборной.

Финские и шведские спортивные функционеры отдельно подчеркнули, что в случае допуска россиян их сборные принципиально пойдут на технические поражения как на групповых этапах, так и в матчах плей-офф. Это коллективное давление направлено на то, чтобы заблокировать любые шаги IIHF по вовлечению России в новые турнирные циклы.

Регламент IIHF и процедура присуждения технических поражений

Согласно официальному регламенту соревнований IIHF, к сборным, которые добровольно отказываются выходить на лед против утвержденного соперника, применяются жесткие дисциплинарные санкции. Официальная книга правил ИИХФ гласит, что, если команда умышленно не является на матч или демонстрирует нежелание продолжать игру без форс-мажорных обстоятельств, главный судья с одобрения руководства федерации обязан остановить встречу и зафиксировать факт неявки.

В случае подтверждения умышленного бойкота виновной стороне автоматически засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а ее сопернику присуждаются три очка в турнирной таблице. Этот фиксированный результат является стандартной международной нормой для хоккейных соревнований. Подобный регламент исключает возможность переноса игр по политическим или внутринациональным мотивам, если сама международная федерация официально подтвердила допуск обеих сборных к конкретному турниру.

Юридическая практика IIHF также предусматривает дополнительные экономические и спортивные наказания для ассоциаций, устраивающих демарши. Помимо потери очков за несыгранные матчи, национальные федерации, сорвавшие проведение запланированных телетрансляций и нарушившие обязательства перед спонсорами, могут быть подвергнуты крупным денежным штрафам, а также временному отстранению от участия в последующих международных турнирах под эгидой IIHF.