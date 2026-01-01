CAS обязал IIHF допустить российские хоккейные сборные к международным турнирам

По словам министра, CAS отменил все пять резолюций совета IIHF и признал требования Федерации хоккея России (ФХР) обоснованными по ключевым пунктам. Дегтярёв подчеркнул, что решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

В IIHF заявили, что намерены исполнить постановление CAS в срочном порядке.

Российские и белорусские команды отстранены от соревнований под эгидой IIHF с 2022 года. Международная федерация объясняла ограничения соображениями безопасности на фоне ситуации на Украине.

В мае 2026 года дисциплинарный совет IIHF отменил прежнее решение о продлении общего запрета для российских команд. Однако это не означало автоматического возвращения сборных на международную арену: вопрос передали на повторное рассмотрение совету федерации.

В конце июля совет IIHF провел отдельную оценку предстоящих соревнований и вновь отказал российским командам в участии в большинстве турниров сезона-2026/2027.

Ограничения затронули мужской чемпионат мира, молодежное первенство, а также мужской и женский чемпионаты мира среди игроков до 18 лет. Вопрос о допуске женской взрослой сборной к чемпионату мира 2027 года федерация оставила на отдельное рассмотрение в ноябре.

Федерация хоккея России обжаловала это решение в CAS. Слушания по делу прошли в конце октября. Российская сторона настаивала на том, что ограничения не имеют достаточных оснований и должны быть отменены.

Что означает решение CAS для российского хоккея

Постановление суда обязывает IIHF допустить российские команды к тем соревнованиям, которых касались оспоренные резолюции.

При этом конкретные сроки и организационные условия возвращения сборных должны быть определены самой IIHF с учетом постановления CAS. Вопрос о том, как именно федерация выполнит решение и какие изменения потребуются в календарях и составах турниров, теперь зависит от ее дальнейших действий.

Для российских хоккеистов возможный допуск означает перспективу возвращения на международные соревнования после нескольких лет отстранения. В сезоне-2026/2027 должны пройти взрослый чемпионат мира, молодежные и юниорские первенства.