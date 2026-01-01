Крым остается без света и водоснабжения, в Севастополе ограничения: как регион справляется с последствиями аварии

Энергоснабжение полуострова было нарушено в связи с аварией на магистральных сетях, которая произошла за пределами республики, пишет "МК в Крыму" в четверг, 5 ноября 2026 года, со ссылкой на ГУП "Крымэнерго". Серьезные ограничения электроснабжения в регионе были введены 3 ноября после аналогичной аварии из-за атаки украинских беспилотников.

Перебои со светом затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Саки, Евпаторию, Белогорский и Красногвардейский районы, а также Севастополь. Утром 4 ноября стало известно о новой аварии за пределами Крыма. Произошла ли 5 ноября еще одна авария, или регион справляется с последствиями предыдущей, в официальных сообщениях прямо не уточняется. В четверг была частично обесточена Феодосия, а также Коктебель, Наниково, Виноградное и другие пригородные населенные пункты.

Из-за отключения электричества в Крыму наблюдаются перебои с водоснабжением, воду подвозят к домам по графикам. Работа электротранспорта остановлена. Для местных жителей оборудованы пункты для зарядки мобильных устройств. В "Крымэнерго" сообщают, что имеющиеся мощности направлены на электропитание социально важных объектов.

В Севастополе в ночь с 4 на 5 ноября режим временного ограничения электроснабжения был снят, но утром в четверг городские власти сообщили, что подача света в городе была опять ограничена. В первую очередь электричеством обеспечивают социальные объекты. Из-за перебоев в электроснабжении задержки движения автобусов могут достигать часа, троллейбусы временно не ходят.

5 и 6 ноября объявлены неучебными днями в школах Крыма и Севастополя. Дети вернутся к занятиям в понедельник, 9 ноября. Учреждения дополнительного образования в эти дни тоже остаются закрыты. Детские сады в Севастополе продолжили работу в штатном режиме, в Крыму администрации муниципальных образований принимают решение о режиме работы детсадов самостоятельно.

Из-за регулярных ударов Вооруженных сил Украины в Крыму периодически возникают перебои в логистике, электро- и водоснабжении, а также обеспечении топливом. Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной в течение нескольких месяцев. Власти республики и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима ЧС для решения экономических вопросов.

Обновлено в 12:05