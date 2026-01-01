От Ирана до Украины: как победа демократов на выборах перевернет внешнюю политику администрации Трампа

Агентство Reuters выделило пять направлений политики, которые могут измениться.

"С января демократы смогут решать, что и когда будет вынесено на голосование", – отмечает издание.

Речь идет о возможном ограничении военных полномочий президента, пересмотре политики в отношении Ирана, возобновлении помощи Украине, изменении объемов военной поддержки Израиля и усилении контроля за действиями Вашингтона в Латинской Америке.

Первым направлением Reuters называет стремление демократов вернуть конгрессу более активную роль в принятии решений о применении военной силы. По мнению представителей партии, республиканцы позволили администрации Трампа фактически сосредоточить у себя полномочия, которые Конституция США закрепляет за законодателями, в том числе в вопросах объявления войны и распределения государственных средств.

Поводом для разногласий стала военная операция против Ирана, начатая США совместно с Израилем 28 февраля 2026 года. Трамп не запрашивал предварительного разрешения конгресса. Демократы неоднократно выступали за прекращение боевых действий, если президент не получит одобрения законодателей на продолжение войны. Одна из соответствующих резолюций прошла обе палаты при поддержке нескольких республиканцев, однако администрация не стала выполнять ее требования.

Вторым важным направлением может стать пересмотр американской политики в отношении Украины. При Трампе прямые финансовые и военные поставки Киеву в значительной степени приостановлены, несмотря на поддержку помощи со стороны многих представителей обеих партий.

Получив контроль над обеими палатами, демократы смогут инициировать новые голосования о выделении средств Киеву. По оценке Reuters, у такой инициативы есть шансы получить поддержку не только демократов, но и части республиканцев. Это может оказаться особенно важным, поскольку для преодоления президентского вето требуется не простое большинство, а две трети голосов в каждой палате.

Кроме того, демократы могут попытаться заблокировать отдельные решения Трампа, связанные с российской энергетикой. В качестве примера Reuters приводит законопроект конгрессмена Грегори Микса, направленный против планов администрации вернуть российское дизельное топливо на мировой рынок.

Третья возможная перемена касается отношений Вашингтона с Израилем. Поддержка израильской политики среди демократов снизилась на фоне войны в секторе Газа, гибели палестинских мирных жителей и продолжающегося насилия на Западном берегу реки Иордан. Еще одним фактором стало тесное политическое взаимодействие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с республиканцами.

Reuters отмечает, что демократы могут добиваться сокращения или прекращения военной помощи Израилю. Сейчас ее базовый объем составляет около $3,8 млрд в год. Кроме того, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Вашингтон предоставлял дополнительные средства и вооружения.

Четвертое направление связано с бюджетной политикой. Демократы намерены выступать против увеличения военных расходов, предложенного Трампом. Президент запросил рост оборонного бюджета на 67%, до $1,5 трлн. Демократы заблокировали эту инициативу в сенате, объяснив свою позицию, в частности, тем, что Белый дом не консультировался с конгрессом по поводу войны с Ираном и одновременно сокращал финансирование социальных программ.

Еще одним предметом споров стала зарубежная помощь. Администрация Трампа удержала или отменила выделение миллиардов долларов, ранее одобренных конгрессом. Демократы намерены добиваться восстановления этих средств.

Пятое направление – действия Вашингтона в Западном полушарии. Reuters отмечает, что администрация Трампа проводит более активную политику в регионе, чем многие предыдущие американские правительства.

В числе спорных вопросов агентство называет военные действия США в Венесуэле, удары по судам у ее побережья, санкции против Кубы и угрозы применения силы для изменения политического курса Гаваны. Кроме того, администрацию обвиняли в попытках повлиять на выборы в Гондурасе, Аргентине, Колумбии и Бразилии.

Некоторые демократы уже призывали провести расследования и публичные слушания, посвященные действиям США в Венесуэле. Другие выступали против санкций в отношении Кубы, считая, что они наносят ущерб прежде всего мирному населению, и требовали отказаться от вмешательства в избирательные процессы других государств.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября 2026 года. Демократы добились победы в обеих палатах, завершив два года республиканского контроля над законодательным органом. Новый состав конгресса начнет работу 3 января 2027 года.