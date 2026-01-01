Зеленский ответил Илону Маску после призывов к отставке

"Он не имеет права влиять на эти вещи. Он гражданин другой страны", – заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Глава Украины пояснил, что его задели высказывания Маска о том, как должна развиваться Европа и кто должен находиться у власти в Киеве. Зеленский считает, что подобные заявления нельзя воспринимать как обычные комментарии в социальных сетях: влияние предпринимателя во многом определяется его огромным состоянием и публичностью.

По словам украинского президента, когда политические оценки высказывает один из самых богатых людей мира, они приобретают дополнительный вес и могут влиять на общественные настроения.

Одним из поводов для новой критики стало сообщение Маска в соцсети X от 15 октября. Предприниматель прокомментировал публикацию политического обозревателя Александра Мьюза, который утверждал, что Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, поскольку после этого ему придется столкнуться с президентскими выборами и риском потерять власть.

"И вот бойня продолжается. Зеленскому пора уходить", – написал Маск.

Критика Маска прозвучала на фоне напряженности между Киевом и предпринимателем, чья компания SpaceX предоставляет Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Эта система имеет важное значение для связи украинских военных и работы беспилотных подразделений.

В интервью ZDF Зеленский признал, что Украина благодарна SpaceX за предоставленную связь, особенно на начальном этапе конфликта. Вместе с тем он подчеркнул, что Киеву не нравится позиция Маска по поводу войны.

Отдельные споры возникали и вокруг ограничений в работе спутниковых систем. Зеленский ранее заявлял, что Starlink и военная версия системы Starshield, используемая в том числе для операций с беспилотниками, вернулись к прежнему уровню работы после введенных ограничений. Дональд Трамп отрицал свое участие в решении о замедлении сервиса.

При этом Маск утверждал, что ограничения на использование Starshield вводили американские военные, а окончательные решения принимало руководство США.