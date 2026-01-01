Пожары, поврежденные дома и перебои с электричеством: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 4 ноября до 8:00 5 ноября. Беспилотники перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, воздушные цели уничтожили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Рязанской области в результате массированной атаки пострадал один человек. Как сообщил губернатор Павел Малков, в Рязани произошли возгорания на территории промышленных объектов, были повреждены линии электропередачи. В некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

В школе №58 выбило стекла, поэтому занятия отменили. В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском районе загорелась нежилая постройка.

В Воронежской области за ночь уничтожили 48 беспилотников над областным центром и семью районами. По предварительной информации губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших. Обломки дрона повредили забор частного дома и полуприцеп в пригороде.

Около 50 беспилотников уничтожили в Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атаки отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

В Тульской области силы ПВО сбили два беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не выявлено.

На фоне угрозы атак временно ограничивали прием и отправку рейсов в аэропортах Пензы, Тамбова, Саратова, Нижнего Новгорода, Сочи и Калуги.