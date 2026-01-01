Пожары на промышленных объектах, поврежденные дома и линии электропередачи: что известно о последствиях атаки беспилотников на Рязань

Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, повреждены линии электропередачи. В школе №58 выбило стекла, из-за чего занятия были отменены.

Последствия атаки зафиксировали и в других населенных пунктах области. В Рязанском округе пострадали частные дома, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

Губернатор сообщил, что в результате происшествия пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь.

На местах работают оперативные службы. Специалисты оценивают причиненный ущерб и занимаются восстановлением электроснабжения.

Глава региона призвал жителей по возможности воздержаться от поездок и передвижения по городу. Он также предупредил об опасности обломков беспилотников и попросил горожан не приближаться к ним и не пытаться перемещать их.