Дизтопливо для США, конфликт на Украине и хакерские атаки на холодильники в Европе: о чем говорил Песков

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"Интересы России будут обеспечены или военным путем, путем продолжения специальной военной операции, или мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность", – сказал представитель Кремля журналистам.

Итоги выборов в США

Песков также высказался о возможном влиянии результатов промежуточных выборов в американский конгресс на внешнюю политику Вашингтона. По его словам, президент США Дональд Трамп продолжит исполнять свои полномочия и придерживаться выбранного внешнеполитического курса.

"Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия, и президент Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику. Все остальное, с нашей точки зрения, является внутренним делом Соединённых Штатов", – заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что Россия остается суверенным государством, а обеспечение ее национальных интересов не зависит от политической ситуации внутри США.

Российское дизтопливо найдет покупателей

Отдельно Песков прокомментировал сообщения о поставках российского дизельного топлива в США в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, отгрузки уже состоялись, а топливо в любом случае найдет покупателей. При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о коммерческих поставках, поэтому их подробности не подлежат публичному раскрытию.

"Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей", – сказал Песков.

Ранее Financial Times сообщала, что два танкера с российским дизельным топливом, которые первоначально направлялись в США в рамках договоренностей президентов России и Америки, якобы изменили маршрут.

Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп

Песков подтвердил, что все вопросы с визами и логистикой для участия российских представителей во встрече с первой леди США Меланьей Трамп удалось решить. По его словам, Россию на мероприятии в Белом доме представят глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Да, российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевым", – сообщил пресс-секретарь президента.

Накануне Песков говорил, что участие российских представителей будет зависеть от того, удастся ли согласовать организационные вопросы, в том числе связанные с поездкой в США.

Обвинения в кибератаках на европейские супермаркеты

Кроме того, Песков назвал абсурдными утверждения датских и шведских СМИ о возможной причастности российских хакерских групп к атакам на холодильное оборудование в европейских магазинах.

По словам представителя Кремля, подобные обвинения не подкреплены доказательствами и стали устойчивой тенденцией в ряде европейских стран.

"Это абсурдные заявления, они как всегда не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств. И вот такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему, это, к сожалению, приобретает характер устойчивой тенденции в европейских странах", – заявил Песков.

Ранее сообщалось о случаях вмешательства в работу холодильных систем супермаркетов. Злоумышленники, по данным публикаций, получали контроль над оборудованием и включали режим разморозки. В отдельных случаях температура внутри камер поднималась выше +50°C, из-за чего продукты становились непригодными для продажи.

Подобные инциденты фиксировали в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии, Португалии и Германии.

Прямая линия Путина

Песков также сообщил, что подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина уже ведется. По его словам, мероприятие пройдет до конца 2026 года.

"Как вы знаете, сейчас ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца этого года", – сказал пресс-секретарь главы государства.