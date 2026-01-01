Панорама и адаптивный круиз в "базе": Changan раскрыл комплектации нового кроссовера Uni-Z для России

Как пишет Autonews.ru, комплектация "Люкс" включает светодиодную оптику, 19‑дюймовые колеса и панорамную крышу с люком. В салоне – спортивные передние кресла с комбинированной обивкой из экокожи и ткани. Водительское сиденье регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское – механически в четырех. Мультимедийная система с 14,6‑дюймовым сенсорным экраном поддерживает навигацию, онлайн‑сервисы, голосовое управление, Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема – шесть динамиков.

Предусмотрены шесть подушек безопасности, включая боковые шторки для обоих рядов, контроль давления в шинах, бесключевой доступ и электропривод двери багажника. В список электронных помощников входят адаптивный круиз‑контроль, предупреждение о фронтальном столкновении с автоматическим экстренным торможением и контроль схода с полосы. При парковке помогают три задних датчика.

Версия "Техно" отличается 20‑дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше, хромированными элементами дверных ручек и четырьмя патрубками выхлопной системы. Задние фонари получают динамические указатели поворота. В салоне – кресла с обивкой из экокожи, передние сиденья с вентиляцией. У водителя добавлена регулировка поясничной поддержки, у пассажира – электрорегулировки.

Также заявлены атмосферная подсветка, двухслойные передние боковые стекла, система контроля качества воздуха с ионизацией и беспроводная зарядка смартфона. Аудиосистема Sony – восемь динамиков. По активной безопасности добавлены мониторинг слепых зон, ассистент перестроения, предупреждение об опасности при открытии дверей и система предупреждения о столкновении сзади. К трем задним парковочным датчикам добавлены два передних.

Для российского рынка уже в "Люксе" предусмотрен зимний пакет: подогрев лобового стекла, рулевого колеса, подушек и спинок передних сидений, а также подогрев подушек второго ряда. В список входят бачок омывателя на 5 л и дистанционный запуск двигателя с ключа.

Палитра кузова – серебристый, серый, белый и черный. Для салона доступны черный, коричневый и светло‑серый варианты отделки.

Место Changan Uni-Z в модельной линейке и смена имени

Новый кроссовер имеет интересную предысторию. На домашнем рынке в Китае автомобиль создавался на базе кроссовера Z6 закрытого ныне суббренда Oshan, который компания Changan использовала для молодежных машин. В рамках глобальной стратегии оптимизации модельного ряда производитель принял решение ликвидировать этот суббренд, переведя наиболее удачные разработки в основную обойму. В результате масштабной модернизации модель получила ультрасовременный дизайн и сменила имя на более статусное – так появился Uni-Z.

Выход новинки – важный стратегический шаг для Changan на российском рынке. В актуальной модельной гамме бренда автомобиль займет промежуточное положение между популярным кроссовером CS55 Plus и флагманским Uni-K, фактически став идеологическим преемником и более современной альтернативой модели CS75 Plus. Перевод автомобиля в технологичную линейку "Uni" подчеркивает его более высокий статус, продвинутое оснащение и ориентацию на молодую аудиторию, ценящую яркий дизайн и обилие электронных ассистентов в "базе".

Отличия Changan Uni-Z от китайской версии

На домашнем рынке в Китае кроссовер Uni-Z представлен в двух модификациях – традиционной бензиновой и в виде высокотехнологичного подзаряжаемого гибрида с фирменной силовой установкой. Специфика гибридной версии заключается в совместной работе бензинового атмосферного двигателя и мощного электромотора, которые передают тягу на колеса через специализированную электромеханическую трансмиссию. Однако для РФ производитель решил привезти только один, наиболее классический вариант.

Для российского рынка ставку сделали на традиционный бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию "мокрого" типа с двумя сцеплениями. Отказ от импорта сложной электрической надстройки гибрида в пользу привычного силового агрегата позволил сделать конструкцию автомобиля понятнее для обслуживания, а также лучше адаптировать машину к суровым зимним условиям эксплуатации.

Главные конкуренты нового Changan Uni-Z на российском рынке