Венгрия подписала с США новые соглашения по энергетике

Орбан также сообщила о втором документе, который предусматривает углубление сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и обмен информацией по преступлениям, совершаемым радикальными организациями.

Что это означает?

Меморандум предусматривает развитие региональной нефтегазовой инфраструктуры и диверсификации поставок в Центральной и Юго-Восточной Европе. Это политико-инфраструктурная договоренность о создании альтернативных маршрутов и источников энергии.

Что именно подписано?

Соглашение предусматривает укрепление сотрудничества США и Венгрии по региональной газовой и нефтяной инфраструктуре, расширение доступа к американской энергии и диверсификацию поставок для стран региона.

При этом в публичных заявлениях не названы конкретные маршруты трубопроводов, объемы инвестиций, сроки строительства или обязательства по закупкам энергоносителей. То есть пока это рамочный меморандум о намерениях, создающий политическую и потенциально инвестиционную основу для будущих проектов.

Почему это важно Венгрии?

Для Будапешта вопрос энергетической безопасности особенно острый: Венгрия остается одной из последних стран ЕС, продолжающих закупать российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Эта зависимость уже показала свою уязвимость: в январе 2026 года поставки по украинскому участку "Дружбы" останавливались после повреждений, а возобновились лишь 23 апреля.

После восстановления поток составлял около 165 тыс. баррелей в сутки, но это ниже прежних 200–235 тыс. баррелей в сутки. Для венгерских НПЗ, ориентированных в том числе на российские сорта нефти, перебои транзита означают риск дефицита сырья, роста издержек и необходимости перестраивать логистику.

Может ли это заменить "Дружбу"?

В перспективе – частично, но не автоматически и не в ближайшее время. Меморандум создает направление для диверсификации, однако не содержит подтвержденных объемов поставок, сроков и готовой инфраструктуры.

Венгерские НПЗ исторически заточены под переработку российской нефти марки Urals. Переход на другие сорта требует не только альтернативной логистики, но и технологической адаптации, запасов сырья и устойчивых коммерческих условий.

Поэтому соглашение скорее означает начало долгосрочного курса нового правительства Петера Мадьяра на снижение зависимости от "Дружбы", чем немедленную замену российских поставок. В ближайшей перспективе "Дружба" останется важным каналом, а американское направление сможет стать реальной альтернативой лишь после появления конкретных маршрутов, мощностей и закупочных контрактов.