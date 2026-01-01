По делу о повреждении кабелей в Финском заливе приговорили капитана-россиянина

Максименко приговорили к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. Боцмана сухогруза Вусала Маджидова осудили на два года и 10 месяцев лишения свободы. Максименко – гражданин России, Маджидов – Азербайджана.

25 декабря 2025 года были повреждены два телекоммуникационных кабеля между Таллином и Хельсинки. Повреждения имели место в территориальных водах Финляндии и исключительной экономической зоне Эстонии.

По версии Национального бюро расследований, причиной стало поведение судна: Fitburg не менее 130 км тащил якорь по дну Финского залива, пока не был остановлен. Судно следовало под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

Экипаж на момент инцидента насчитывал 14 человек из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

15 июня 2026 года стало известно, что Максименко и Маджидову предъявили обвинения в тяжком саботаже и нарушении телекоммуникационной связи с отягчающими обстоятельствами.