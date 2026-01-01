Армения присоединится к программам ЕС по сотрудничеству в таможенной и налоговой сферах

Армения примет участие в европейских программах Customs и Fiscalis по сотрудничеству в таможенной и налоговой сферах в течение одного года. Взнос Армении в Customs составит €40 тыс., в Fiscalis – €36,5 тыс., передает "Интерфакс".

Общеевропейская программа сотрудничества в таможенной сфере Customs направлена на совершенствование таможенного администрирования, содействие легальной торговле и борьбу с незаконной коммерческой деятельностью, повышение прозрачности и предсказуемости таможенных процедур и расширение сотрудничества с европейскими партнерами.

Программа налогового сотрудничества Fiscalis предоставляет возможность развития налогового администрирования, обмена опытом и информацией, а также усиления борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

Для Еревана это означает модернизацию таможенных и налоговых служб: обмен практикой с европейскими коллегами, доступ к системам ЕС и обучение персонала. Это шаг по выполнению декларации майского саммита Армения – ЕС, где зафиксировано, что Брюссель "приветствует заинтересованность Армении в присоединении к программам Customs и Fiscalis для сближения с практиками и законодательством ЕС".

2 ноября сообщалось, что для либерализации визового режима с ЕС правительство Армении в среднесрочной перспективе намерено отказаться от услуг российских пограничников.

Сближение Армении с Европой: от распада СССР до 2026-го

Армения начала сближение с Евросоюзом в 1990-х годах, после прекращения существования СССР. В 1996 году было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. В том же году страна вступила в Совет Европы.

В 2004 году Армения присоединилась к Европейской политике соседства. Когда в 2009 году ЕС запустил программу "Восточное партнёрство", Армения вошла в число шести стран-участниц вместе с Азербайджаном, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В 2010 году начались переговоры о Соглашении об ассоциации Армении с ЕС, включая зону свободной торговли. В период 2013–2018 годов Ереван отказался от этих планов.

В 2018 году после массовых протестов премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку, а парламент поддержал кандидатуру нынешнего главы кабмина Никола Пашиняна. "Бархатная революция" привела к скорой нормализации отношений Еревана с Брюсселем.

В 2024 году Ереван впервые официально заявил о планах начать вступление в ЕС. Весной 2025 года парламент принял, а президент подписал закон "О начале процесса вступления Армении в ЕС". В декабре 2025 года была принята новая стратегическая повестка партнерства ЕС – Армения. В мае 2026 года в Ереване состоялся первый двусторонний саммит Армения – ЕС.

Все это привело к новому витку охлаждения отношений Армении и РФ. Россия и другие члены ЕАЭС подняли вопрос о выходе Армении из экономического союза, однако армянские власти пока не планируют отказываться от членства в объединении. Кроме того, с мая 2026 года Россия начала ограничивать ввоз армянских товаров – от минеральной воды и коньяка до рыбы, цветов и фруктов.

На днях Пашинян допустил подачу заявки в ЕС в 2027–2028 годах.