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Пашинян допустил подачу заявки Армении на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году

Сейчас Ереван сосредоточен на диалоге о либерализации визового режима, цель – безвиз с Евросоюзом к 2029 году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью европейским СМИ на саммите по расширению ЕС в Брюсселе во вторник, 3 ноября 2026 года. Информацию передает NEWS.am.

Флаги Армении и Евросоюза

©Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom
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Когда Армения может подать заявку на вступление в ЕС

Отвечая на вопрос о сроках официальной заявки, Пашинян сказал: "Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реально, в 2028 году это может быть реально". Он подчеркнул важность того, чтобы процесс сопровождался политическим диалогом.

"Для нас очень важно не просто совершить техническое действие – нажать кнопку отправки и направить заявку. Важно, чтобы весь этот процесс сопровождался политическим диалогом именно по этому вопросу", – пояснил премьер.

Он добавил, что сотрудничество Армении с Евросоюзом в последние годы углубляется и время для подачи заявки наступит.

Пашинян уточнил, что сейчас страна сосредоточена на диалоге о либерализации визового режима. Цель – добиться безвизового режима с ЕС к 2029 году. По его словам, это станет еще одним важным этапом в развитии отношений между сторонами.

Как Пашинян оценивает отношения Армении с ЕС

Премьер отметил, что отношения Армении и Евросоюза достигли самого высокого уровня за всю историю двусторонних связей.

Пока речь идет о сроках, а не о поданной заявке. Пашинян называет 2027 и 2028 годы реалистичными, но не гарантирует, что заявка будет подана именно тогда. Насколько быстро Армения пройдет путь до официального обращения, зависит от визового диалога и политических условий, которые стороны еще обсуждают.

Армения перестанет пользоваться услугами российских пограничников ради облегчения визового режима с ЕС, заявил ранее Пашинян.

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Метки: Армения Евросоюз
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