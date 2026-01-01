Суд в Армении арестовал лидера оппозиции Самвела Карапетяна

Адвокат Армен Фероян считает, что в деле присутствуют политические мотивы. По его словам, ходатайство об аресте не выдерживает правовой критики, а объективных оснований для заключения Карапетяна под стражу нет. Защита намерена добиваться отмены решения.

Фероян также обратил внимание на особенность новой меры пресечения: по его трактовке, прежний домашний арест Карапетяна формально не отменен, поэтому одновременно действуют две меры: домашний арест и заключение под стражу сроком на месяц.

В чем обвиняют Карапетяна и еще 35 человек

Новое уголовное преследование связано с деятельностью компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей бизнесмену. Следственный комитет республики сообщил, что уголовное преследование инициировано в отношении 36 человек. Среди них – Карапетян, отдельные члены совета директоров компании, ее генеральный директор и заместитель, а также руководители других организаций.

По версии следствия, в 2016–2024 годах группа лиц допустила четыре эпизода злоупотребления полномочиями в частном секторе. Кроме того, фигурантам вменяют хищение в особо крупном размере и отмывание денег.

Следователи утверждают, что руководство ЭСА привлекало кредиты в объемах, которые не требовались для нормальной работы компании. Затем часть средств, по версии обвинения, направляли на выплату необоснованных дивидендов акционерам, выдачу займов и авансов связанным организациям.

В Следственном комитете отдельно сообщили, что в 2024–2025 годах из компании вывели около 23,16 млрд драмов ($64,3 млн) в виде дивидендов акционерам Liormand Holdings Limited и "Ташир Капитал". Общий ущерб ЭСА следствие оценивает более чем в 64,58 млрд драмов ($179,3 млн). Для легализации средств, как считают правоохранители, использовались финансовые операции более чем через 10 взаимосвязанных компаний.

Обыски прошли по 65 адресам

Задержанию Карапетяна предшествовала масштабная операция правоохранительных органов. Утром 4 ноября следователи провели одновременные обыски по 65 адресам, включая дома Самвела Карапетяна, его племянника Нарека Карапетяна и помещения, связанные с компаниями.

Нарек Карапетян возглавляет парламентскую фракцию "Сильная Армения". По словам адвоката Армена Ферояна, во время обысков правоохранители изъяли документы, электронные носители и компьютер ребенка Нарека Карапетяна. Защита назвала действия силовиков очередным проявлением политического преследования.

Следственный комитет сообщил, что в операции участвовали сотрудники ведомства, Службы национальной безопасности, МВД и Комитета государственных доходов. После обысков Самвела Карапетяна доставили к следователям. На вопрос журналистов, признает ли он предъявленные обвинения, бизнесмен ответил отрицательно.

Почему дело связывают с политикой

Партия "Сильная Армения" назвала новое уголовное преследование попыткой властей оказать давление на оппозицию. В заявлении политической силы говорится, что задержание Карапетяна связано с отказом поддержать планы премьер-министра Никола Пашиняна по изменению конституции.

В центре разногласий – проект нового основного закона, который власти Армении намерены вынести на референдум. Для этого правящей партии "Гражданский договор" необходимо заручиться поддержкой депутатов оппозиции: у нее нет двух третей голосов в парламенте, необходимых для продвижения конституционных изменений.

Пашинян ранее не исключал проведение досрочных парламентских выборов, если убедить оппозицию поддержать проект не удастся. После обысков Нарек Карапетян заявил, что его политическая сила не откажется от противодействия референдуму. Он также отверг предположение, что освобождение дяди может стать предметом договоренности с властями.

Что известно о предыдущем деле против бизнесмена

Самвел Карапетян уже находился под стражей по другому уголовному делу. Его задержали 18 июня 2025 года после публичного заявления в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне конфликта между церковным руководством и правительством Пашиняна.

Тогда бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти и свержению конституционного строя. Позднее в рамках того же производства появились и другие обвинения, в том числе связанные с отмыванием денег. Карапетян вину не признал.

30 декабря 2025 года суд изменил ему меру пресечения, заменив содержание под стражей домашним арестом и залогом. В дальнейшем домашний арест неоднократно продлевали. В сентябре 2026 года суд постановил оставить бизнесмена под домашним арестом еще на два месяца.