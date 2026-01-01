Следственный комитет Армении проводит обыски у лидера "Сильной Армении" Карапетяна и его племянника

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Позже стало известно, что силовики увезли Самвела Карапетяна после обыска в его доме. Об этом сообщил журналистам его племянник Нарек Карапетян.

Что изъяли в доме Нарека Карапетяна

Обыск в доме Нарека Карапетяна завершен, изъят компьютер его детей, сообщил журналистам адвокат Армен Фероян у дома Самвела Карапетяна, где обыск продолжается. Информацию передает ТАСС.

"Конфисковали компьютер ребенка, ничего сверхъестественного. Очередное беззаконие, очередное проявление политического преследования", – сказал адвокат. Он признал, что пока не обладает всеми подробностями дела.

Четвертый обыск у Нарека Карапетяна в 2026 году

Сам Нарек Карапетян рассказал журналистам, что это уже четвертый обыск, который представители СК провели в его доме в 2026 году.

"Каждый раз приводят одни и те же основания и проводят обыски. Так, видимо, проходит процесс убеждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести референдум по новой конституции", – сказал оппозиционный депутат.

В партии сообщили, что обыски проходят и по другим адресам, связанным с Карапетянами. О причинах обысков не сообщается.

Уголовные дела Карапетянов

31 июля 2026 года сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного процесса провели обыск в доме Нарека Карапетяна. Позже ЦИК одобрила ходатайство Генпрокуратуры о лишении Карапетяна депутатской неприкосновенности. Ему предъявили обвинения в отмывании денег в особо крупном размере.

По данным "Sputnik Армения", дело связано с обвинениями против сторонника "Сильной Армении" Алексана Алексаняна. По версии следствия, он получил от фонда "Ташир" Карапетяна около $4,4 млн и €230 тыс. под видом подарков и займов.

В июне 2025 года Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Позднее ему также вменили неуплату налогов в особо крупном размере и отмывание денег. Бизнесмен не признал вину ни по одному из трех эпизодов.

Карапетян – владелец группы компаний "Ташир". В феврале 2026 года партия "Сильная Армения" выдвинула его кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах.

Обновлено в 14:51