Экс-совладелец Соликамского магниевого завода Пестриков попросил убежище во Франции

Это следует из решения британской инстанции от 25 июня 2026 года, опубликованного в государственном архиве судебных документов. На него обратили внимание "Ведомости".

"Господин Пестриков называет себя политическим беженцем, хотя, как выяснилось, его ходатайство о предоставлении политического убежища во Франции все еще находится на рассмотрении и пока не удовлетворено", – говорится в судебном документе.

Из-за чего Пестриков судился в Великобритании

Разбирательство в Лондоне было связано с продажей в 2015 году миноритарных пакетов акций двух российских предприятий – Соликамского магниевого завода и Ловозерского горно-обогатительного комбината. Впоследствии акции этих компаний были обращены в доход государства на основании судебных решений, связанных с нарушениями при оформлении прав собственности.

Пестриков предъявил иск Александру Гутину, бывшему председателю совета директоров СМЗ. В сделке 2015 года Гутин выступал юристом кипрской компании Canemare Enterprises, которая продала предпринимателю акции предприятий.

В своем иске Пестриков утверждал, что Гутин вступил в сговор с другими лицами, чтобы отстранить его от управления компаниями и добиться передачи контроля над ними государству. Таким образом, бизнесмен пытался привлечь бывшего руководителя СМЗ к ответственности за действия, которые, по его версии, привели к утрате контроля над активами.

Гутин оспорил право английского суда рассматривать спор. Он указал, что окончательно покинул Великобританию и на момент вручения ему судебных документов жил на Кипре. Кроме того, ответчик настаивал, что дело должно рассматриваться в России, поскольку с этой страной связаны основные обстоятельства конфликта.

Почему британский суд прекратил дело

Пестриков подал иск в лондонский суд в июне 2025 года. Однако при попытке вручить документы ответчику в октябре того же года возникли процессуальные проблемы.

Суд установил, что на тот момент Гутин не находился на территории Великобритании. Кроме того, истец не выполнил необходимые требования, связанные с установлением адреса ответчика и надлежащим вручением ему судебных документов.

В результате суд удовлетворил ходатайство Гутина и прекратил разбирательство. При этом британская инстанция не стала рассматривать по существу утверждения Пестрикова о сговоре и попытке лишить его контроля над предприятиями. Решение касалось юрисдикции суда и соблюдения процедуры, а не обоснованности претензий бизнесмена.

Как Пестриков лишился акций СМЗ

Игорь Пестриков владел более чем 50% голосующих акций Соликамского магниевого завода – предприятия, имеющего стратегическое значение для России. В апреле 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций СМЗ в пользу государства.

В надзорном ведомстве указывали, что приватизация предприятия в 1992 году была проведена с нарушениями и впоследствии признана незаконной. Судебные решения также затронули акции Ловозерского ГОК.

После утраты контроля над активами Пестриков стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в растрате 250 млн руб., а также в организации и руководстве исполнением покушения на растрату еще 2,5 млрд руб. Обвинения квалифицировали по статьям 160 и 33 УК России.

По данным из материалов дела, бизнесмен скрылся от следствия, после чего в 2022 году его объявили в международный розыск. В 2025 году суд заочно назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн руб. и запрет на занятие руководящих должностей в бизнесе сроком на два года и 10 месяцев.