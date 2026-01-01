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Россияне выбрали лучший фильм года

Лидером рейтинга российских кинолент 2026 года по версии зрителей стала вторая часть "Чебурашки". В тройку наиболее популярных фильмов также вошли продолжения картин "На деревню дедушке" и "Холоп". Среди сериалов респонденты выделили новые сезоны "Невского" и "Склифосовского".

"Чебурашка 2" собрал 6 млрд рублей

©Shatokhina Natalia /news.ru /Global Look Press

Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, опубликованный на сайте аналитического центра.

За "Чебурашку 2" проголосовали 29% участников исследования. Вторую позицию занял фильм "На деревню дедушке 2", третью – "Холоп 3".

В категории сериалов сразу два проекта разделили первое место. Восьмой сезон "Невского" и 13-й сезон "Склифосовского" получили по 16% голосов. Следом расположился пятый сезон "Полярного", а четвертую позицию занял третий сезон "Вампиров средней полосы".

Лучшие актеры и актрисы

В возрастной категории до 30 лет российским актером года участники опроса назвали Марка Эйдельштейна. Его выбрали 15% респондентов. На втором месте оказался Рузиль Минекаев. Глеб Калюжный и Лев Зулькарнаев разделили следующие позиции, набрав по 11%.

Среди молодых актрис лидером стала Виталия Корниенко – за нее проголосовали 19% опрошенных. Второе место заняла Ева Смирнова, третье – Мила Ершова.

В категории актеров старше 30 лет первое место занял Сергей Бурунов. Его кандидатуру отметили 23% участников исследования. Вторым стал Иван Охлобыстин, третьим – Александр Петров.

Лучшей актрисой этой возрастной категории респонденты признали Марию Аронову: она получила 29% голосов. Следом расположились Любовь Аксенова и Татьяна Орлова.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" состоялся 14 октября 2026 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Опрос проводился по формализованной анкете на базе вероятностной панели ВЦИОМ. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Метки: кинофильмы рейтинг
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