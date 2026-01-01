Демократам не удастся свернуть реформы Трампа, заявили в Белом доме

"Радикальные левые, фейковые новости и профессиональные паникеры написали некролог президенту Трампу, они были неправы. Они будут неправы снова", – говорится в документе.

"Послужной список президента Трампа – это контраст, который они не смогут стереть: безопасность границ, отмена политики разнообразия, равенства и инклюзивности, энергетическая независимость, защита наших детей и многое другое. Попытки объявить ему импичмент, вернуть его программу или отменить достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал", – подчеркивается в заявлении.

В нем приводится перечень из 13 пунктов, в котором перечисляются возможные негативные последствия политики Демократической партии в сравнении с действиями администрации Трампа.

"Президент Трамп никогда не прекратит борьбу", – резюмируют авторы документа.

В США 3 ноября прошли выборы в конгресс, по результатам которых Демократическая партия получила большинство в обеих палатах законодательного органа. В этой связи многие политические комментаторы ожидают перемен в политике президента США, который будет теперь вынужден учитывать мнение своих политических соперников по многим внутри- и внешнеполитическим вопросам.