Истребители, вынужденные посадки и эвакуация: в Европе проверяют самолеты из-за сообщений о бомбах

Один из наиболее заметных случаев произошел с самолетом ирландской авиакомпании Aer Lingus, следовавшим из Дублина в Рим. После сообщения об угрозе минирования лайнер развернулся в районе Парижа и направился на военную авиабазу Эврё в Нормандии, пишет Reuters.

Французские власти подтвердили, что самолет благополучно приземлился. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. Людей вывели в безопасную зону, а воздушное судно передали для проверки специалистам по обезвреживанию взрывных устройств.

В Aer Lingus назвали изменение маршрута мерой предосторожности и сообщили, что помогут пассажирам добраться до конечного пункта назначения.

Какие рейсы оказались под угрозой

В Болгарии сообщения о минировании получили сразу три самолета Ryanair, направлявшихся в Софию. Два лайнера – из Копенгагена и Мадрида – благополучно приземлились в столичном аэропорту. Третий, следовавший из лондонского аэропорта Станстед, перенаправили в Пловдив. По данным болгарских СМИ, сообщения с угрозами поступили по электронной почте.

Еще один инцидент произошел с рейсом польской авиакомпании LOT из Варшавы в Брюссель. После получения информации о возможной угрозе экипаж провел проверку на борту, а по прибытии самолет дополнительно осмотрели бельгийские службы.

Подозрительных предметов не обнаружили. В аэропорту Брюсселя сообщили, что дополнительных ограничений для работы воздушной гавани не потребовалось.

Два самолета финской Finnair также получили ложные угрозы взрыва. Речь идет о рейсах из Хельсинки в Рим и Вену. Оба лайнера благополучно добрались до пунктов назначения, после чего пассажиры покинули самолеты. В авиакомпании заявили, что угрозы оказались необоснованными, но подчеркнули, что каждое подобное сообщение проверяют по установленным процедурам.

Чешская полиция сообщила о четырех угрозах в отношении самолетов, направлявшихся в Прагу. Правоохранители оценили их достоверность как низкую, однако задействовали предусмотренные меры безопасности. После посадки все четыре воздушных судна осмотрели специалисты. Взрывчатых веществ не обнаружили. Расследованием занялся Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

Кроме того, тревожное сообщение поступило на борт самолета Wizz Air, летевшего из Милана в Варшаву. Лайнер перенаправили в Вену. Еще один рейс этой авиакомпании – из Милана в Бухарест – также получил сообщение об угрозе. Он благополучно приземлился в румынской столице, где воздушное судно начали проверять сотрудники служб безопасности. На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа.

Новая волна угроз после серии инцидентов в начале недели

Случаи 5 ноября стали продолжением серии подобных происшествий, которые фиксировали в Европе несколькими днями ранее. В понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, сообщения о минировании поступили как минимум в отношении семи пассажирских рейсов. Среди затронутых авиакомпаний были LOT, Scandinavian Airlines, Ryanair и Wizz Air.

Тогда самолеты направлялись, в частности, в Варшаву, Рим, Софию и испанскую Мурсию. Один из рейсов LOT из Лондона перенаправили в аэропорт Варшава-Модлин, работу которого временно приостанавливали на время проверки. Самолет Ryanair из Дублина, следовавший в Рим, сопровождали истребители итальянских ВВС. Другие лайнеры также осматривали после посадки. Взрывных устройств ни на одном из проверенных самолетов не нашли.

Британские власти назвали поступившие ранее сообщения злонамеренными ложными угрозами. При этом Еврокомиссия заявила, что следит за ситуацией, но на тот момент не располагала достаточными данными, чтобы утверждать, что все инциденты связаны между собой.

Пока европейские правоохранительные органы не установили, кто стоит за новой серией сообщений и координировались ли они. Reuters отмечает, что угрозы поступили на фоне повышенного внимания европейских властей к так называемым гибридным атакам и диверсиям. Однако официальных обвинений в адрес какой-либо страны в связи с этими инцидентами не выдвигалось.