Продвижение на фронте и удары по инфраструктуре ВСУ: главное из новой сводки Минобороны

В частности, в Харьковской области, в населенном пункте Новый Коротыч, был поражен логистический терминал компании "Новая почта". В Днепропетровской области целью удара стала электроподстанция напряжением 330 кВ.

Кроме того, Минобороны заявило о поражении сухогруза с военным имуществом в Чёрном море. По данным ведомства, судно находилось в 52 км юго-западнее Одессы.

Изменения на линии фронта

В сводке также сообщается о продвижении российских подразделений на нескольких направлениях. По данным Минобороны, группировки войск "Север", "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение, а группировка "Запад" – положение по переднему краю.

Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.

Удары по объектам ВСУ в 145 районах

Помимо этого, российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам ВСУ в 145 районах.

В перечне целей названы объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными, склады боеприпасов, производственные цеха и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников. Также, по данным ведомства, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.