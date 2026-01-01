Путин передал российские активы табачной компании JTI под временное управление

Решение затрагивает четыре предприятия: "Дж.Т.И. Донской табак", "Дж.Т.И. Елец", "Крес Нева" и "Петро". В их число входят как производители готовой табачной продукции, так и площадки по обработке сырья.

Согласно документу, структура владения затронутыми компаниями выглядит следующим образом:

в "Дж.Т.И. Донской табак" 99,9% долей принадлежит "Дж.Т.И. Россия", еще 0,0001% – компании "Переславль-Табак";

в "Дж.Т.И. Елец" 65,64% принадлежит JT International Holding B.V., 18,85% – "Дж.Т.И. Россия", 15,51% – компании "Петро";

"Крес Нева" и "Петро" полностью принадлежат JTI Investment Sarl.

Таким образом, временное управление распространяется на доли, через которые международная группа контролирует российские предприятия.

Какие предприятия и бренды затронуты

JTI работает в России с 1999 года. В 2018 году группа приобрела компанию "Донской табак", укрепив свои позиции на российском рынке.

По данным самой JTI, в стране действуют четыре ее производственные площадки. Фабрики "Петро" в Санкт-Петербурге и "Донской табак" в Ростове-на-Дону выпускают готовую продукцию. Предприятия "JTI Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленинградской области специализируются на обработке табачного сырья.

В российских офисах и на производствах группы работают около 4000 человек.

В портфель JTI на российском рынке входят международные марки Winston, Camel, LD, Sobranie и Mevius, а также российские бренды "Русский стиль" и Play. Компания называет себя лидером российского табачного рынка.

Что означает введение временного управления

Механизм временного управления некоторыми активами был введен указом Владимира Путина от 25 апреля 2023 года №302. Он позволяет передавать российское имущество и доли в компаниях под управление назначенной организации, сохраняя при этом формальное право собственности за прежними владельцами.

Временный управляющий получает полномочия собственника, однако не может продавать или отчуждать переданные ему активы. Режим может быть прекращен отдельным решением властей.

В последние месяцы этот механизм применялся в отношении российских активов нескольких крупных иностранных групп. В сентябре 2026 года под временное управление передали российские предприятия Nestlé, активы сетей Auchan и "Лемана ПРО", а также российский бизнес немецкой Metro. К концу сентября с 2023 года такой режим затронул активы 28 иностранных компаний и групп.

В самой Japan Tobacco ранее сообщали, что продолжают оценивать возможные варианты дальнейшей судьбы российского табачного бизнеса, включая потенциальную передачу права собственности.