BTS продлят тур Arirang и займутся новыми проектами в 2027 году

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BTS рекордно озолотили своих владельцев

О дальнейших планах BTS на днях рассказал Ли Джэ Сан, генеральный директор медиаконгломерата Hybe, который управляет группой. Он выступил на презентации финансовых результатов компании за третий квартал 2026 года. Июль, август и сентябрь стали лучшим кварталом по финансовым результатам в истории Hybe исключительно благодаря успехам BTS.

Выручка достигла небывалых 1,5 трлн вон (около $1,13 млрд). Операционная прибыль тоже поставила рекорд, составив 188,5 млрд вон ($140 млн). Компания получила максимальный квартальный доход от концертов – 726,8 млрд вон ($542 млрд). Еще один рекордный показатель – доходы от продажи мерча и монетизации интеллектуальной собственности Hybe, которые составили 334,6 млрд вон ($250 млн).

Что будет дальше: сольники и остальное

После окончания мирового тура Arirang участники BTS планируют как совместную деятельность, так и сольные проекты. Ли пояснил, что отсутствие опубликованного расписания на вторую половину следующего года не означает, что у артистов нет планов на этот период, пишет Yesasia.

Сейчас в график тура Arirang входит 88 концертов в 34 городах 23 стран. Изначально планировалось провести 79 выступлений, но программу неоднократно расширяли. BTS уже побывали на стадионах в странах Азии, Северной Америки, Европы и Латинской Америки. Тур стартовал 9 апреля 2026 года в Кояне (Южная Корея) и должен был завершиться 16 марта 2027 года на Филиппинах, но Hybe не собираются останавливаться на достигнутом.

Когда будет объявлено о дополнительных шоу и где они состоятся, пока неизвестно. С уверенностью можно предполагать, что к концу турне общий доход от него превысит $1 млрд – он и без того стремился к этой сумме.

"В случае с туром нам необходимо заранее подготовить маршруты выступлений, продажу билетов и другие организационные вопросы, поэтому мы можем сообщать расписание примерно за шесть – девять месяцев до начала", – пояснил Ли, из чего можно сделать вывод, что анонса не придется ждать слишком долго, так как до марта осталось чуть более четырех месяцев.

В ноябрьских отчетах Hybe также говорится, что участники BTS намерены совмещать гастроли с музыкальной работой и разнообразными проектами, которые позволят им расширить свою деятельность.

BTS ждут в Азии, Австралии и где угодно еще

Сейчас артисты отдыхают. 31 октября они завершили южноамериканскую часть тура, где за месяц на 14 концертов BTS собралось 853 тыс. зрителей.

Через две недели BTS будут выступать в Азии. 19, 21 и 22 ноября их ждут в Гаосюне (Тайвань). В декабре группа посетит Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур, где состоится четыре выступления, и Джакарту (Индонезия).

В январе 2027 года музыканты возьмут почти полуторамесячный перерыв. Февраль будет посвящен гастролям в Австралии, где пройдет пять концертов. Последние выступления, по три в Гонконге и Булакане (Филиппины), пока намечены на март.

Не исключено, что после этого BTS вернутся, чтобы выступить на бис, в Южную Америку. Там группу любят настолько сильно, что промедление с согласованием концертов привело к массовым протестам в Чили.

Побывать на дополнительных концертах BTS будут рады и в Европе. 4 ноября лейбл Bighit Music, курирующий группу, сообщил, что пятый полноформатный альбом BTS, давший название туру, получил платиновую сертификацию в Италии. Это означает, что его продажи преодолели отметку, эквивалентную продаже 50 тыс. альбомов. Показатель учитывает физические диски, а также загрузки цифровых альбомов и прослушивания.

Музыканты стали первым k-pop-исполнителем, добившимся такого результата на итальянском рынке. Ранее пластинка получила аналогичный статус во Франции, Испании и трижды – в Японии.