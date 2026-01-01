В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль: погиб военнослужащий, возбуждено уголовное дело

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в СК.

По информации "Фонтанки", взрыв прогремел, когда мужчина выезжал со двора. Позднее издание уточнило, что в момент происшествия он находился в машине один. Камера наблюдения зафиксировала, как полковник вышел из дома, сел в автомобиль и начал движение. В этот момент сработало взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Изначально сообщалось, что рядом с военнослужащим мог находиться родственник, который получил ранения. Однако впоследствии эти сведения не подтвердились.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили, специалисты проводят осмотр. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.

По данным СМИ, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Издание также обратило внимание на сходство произошедшего с августовским подрывом автомобиля в Славянке: тогда погиб еще один военнослужащий, а его супруга получила ранения. Тот инцидент произошел в конце августа неподалеку от нынешнего места взрыва.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства военнослужащего в Пушкинском районе города. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.