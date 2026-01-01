Наверх
12 ноября 2026
USD 82.66 +0.11 EUR 92.7 +0.3
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль: погиб военнослужащий, возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль: погиб военнослужащий, возбуждено уголовное дело

Утром 12 ноября 2026 года на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля. В результате погиб находившийся за рулем мужчина – по данным СМИ, военнослужащий в звании полковника.

Скорая помощь

(Архивное фото)

©Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в СК.

По информации "Фонтанки", взрыв прогремел, когда мужчина выезжал со двора. Позднее издание уточнило, что в момент происшествия он находился в машине один. Камера наблюдения зафиксировала, как полковник вышел из дома, сел в автомобиль и начал движение. В этот момент сработало взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Изначально сообщалось, что рядом с военнослужащим мог находиться родственник, который получил ранения. Однако впоследствии эти сведения не подтвердились.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили, специалисты проводят осмотр. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.

По данным СМИ, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Издание также обратило внимание на сходство произошедшего с августовским подрывом автомобиля в Славянке: тогда погиб еще один военнослужащий, а его супруга получила ранения. Тот инцидент произошел в конце августа неподалеку от нынешнего места взрыва.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства военнослужащего в Пушкинском районе города. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: взрыв Санкт-Петербург
Рекомендательный сервис