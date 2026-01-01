Приближение России и Украины к миру, невозможность обмена территориями, система безопасности в Европе: заявления Мединского

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Мединский – о приближении России и Украины к миру

Россия и Украина приблизились к миру, однако исход переговоров зависит от позиций всех участников, в том числе Киева и Вашингтона, отметил Мединский.

"Мне кажется, да. Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов", – цитируют главу российской делегации "Вести".

Комментируя прошедшие в Абу-Даби переговоры, Мединский сказал, что в любом случае все поставленные Москвой задачи будут достигнуты.

Мединский – о невозможности обмена территориями между Россией и Украиной

Владимир Мединский заявил, что не видит возможности для обмена территориями между Россией и Украиной. Помощник президента подчеркнул, что земли, на которые ступила нога российского солдата, отныне принадлежат РФ. Исходя из исторического опыта страны, демонстративные уступки и невыгодные компромиссы оборачивались для нее большими лишениями, добавил Мединский.

Он напомнил, что после вторжения Украины в Курскую область в 2024 году было принято решение о создании зоны безопасности вдоль российской границы. Эта зона уже стала значительной, продолжает расти и будет расширяться дальше, отметил Мединский.

Мединский – о системе комплексной безопасности в Европе

Система комплексной безопасности в Европе обеспечит мир на десятилетия, заявил Владимир Мединский.

"Задача в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной «Ялтой и Потсдамом», которая будет проникнута «духом Хельсинки» 1975 года и которая будет отвечать новым современным реалиям, которая будет справедлива. Если такую систему безопасности нам удастся создать, значит, мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а может быть, и на века", – сказал Мединский.