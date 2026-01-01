Главная тема и итоги переговоров в Абу-Даби: что рассказал Мединский после окончания встречи

По его словам, конфликт на Украине продемонстрировал серьезные проблемы в действующей европейской системе безопасности. Москва считает, что этот вопрос необходимо решать комплексно, а не ограничиваться отдельными мерами.

"Систему безопасности в Европе нужно лечить целиком, пластырем не обойдешься", – подчеркнул Мединский. Он добавил, что Россия неоднократно поднимала тему европейской архитектуры безопасности и считает правильным обсуждать, какой она будет после завершения конфликта на Украине.

Мединский также отметил, что участникам переговоров удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам. По его словам, миру необходима справедливая система безопасности, которая не ущемляла бы интересы отдельных государств.

Об участии Европы в переговорах

Глава российской делегации сообщил, что представители РФ не общались с европейскими политиками, которые в эти дни также находились в Абу-Даби. При этом статус европейских представителей в ОАЭ, по его словам, оставался неясным.

Мединский заявил, что Москва не понимает, о чем вести диалог с европейскими странами, поскольку те не представили никаких конкретных предложений. Он также обвинил европейцев в содействии массовой гибели мирного населения и обмане украинского народа.

По мнению помощника президента РФ, европейским политикам стоило бы поучиться у американских представителей реализму и стремлению к миру. Мединский подчеркнул, что посланники Трампа – искренние и эффективные люди, РФ им очень благодарна. Он добавил, что Европа сможет присоединиться к мирным переговорам, когда у нее "проснется совесть".

Россия и Украина договорились об обмене пленными

Одним из конкретных итогов встречи Мединский назвал принципиальную договоренность о новом масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", – сообщил глава российской делегации.

Он не стал раскрывать подробности обсуждений, пояснив, что конкретные детали переговоров не разглашаются до достижения окончательных договоренностей.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Это первый с февраля раунд трехсторонних переговоров с участием американских посредников.

Первый день встречи представители США охарактеризовали положительно. Зять американского президента Джаред Кушнер, участвующий в работе делегации, назвал прошедшие дискуссии конструктивными. Он отметил, что Вашингтон работает над поиском решения конфликта, созданием необходимых механизмов безопасности и достижением прочного мира в Европе. Госсекретарь США Марко Рубио также оценил переговоры как продуктивные.