Иран не согласится на вывоз обогащенного урана за рубеж и оставит его для внутренних нужд

Содержание:

"Мы не позволим, чтобы из Ирана вывезли хотя бы частицу обогащенного ядерного материала", – цитирует ТАСС Резаи.

Также чиновник опроверг информацию о якобы ведущихся переговорах с США в Катаре. Диалог с Вашингтоном невозможен до выполнения семи условий Тегерана, отметил Резаи.

Ядерная программа Ирана и споры вокруг обогащения урана

Ядерная программа Ирана на протяжении многих лет остается одним из главных источников напряженности на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран и мировые державы заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивал уровень обогащения урана планкой в 3,67% в обмен на снятие санкций. Однако после одностороннего выхода США из сделки в 2018 году и возобновления жесткого санкционного давления Иран начал поэтапно отказываться от взятых на себя обязательств и наращивать обогатительные мощности.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Тегеран довел уровень обогащения урана до 60%, что технически всего в одном шаге от оружейного показателя в 90%. До начала военных ударов летом 2025 года запасы такого высокообогащенного материала в стране оценивались примерно в 440 кг. Иран остается единственным государством, не обладающим ядерным оружием, которое производит уран такой высокой степени чистоты.

После авиаударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в 2025 и 2026 годах точное состояние инфраструктуры и запасов топлива остается предметом закрытых дискуссий. Инспекторы МАГАТЭ лишены полноценного доступа на ключевые площадки в Натанзе, Фордо и Исфахане, из-за чего агентство утратило "непрерывность знаний" о реальных объемах производства и перемещении центрифуг.

Официальный Тегеран последовательно отвергает обвинения в стремлении создать ядерную бомбу, настаивая на исключительно мирном характере своих разработок. Иранские власти подчеркивают, что высокообогащенное топливо необходимо стране для медицинских исследований, энергетики и создания силовых установок для перспективного атомного флота. Тем не менее вопрос вывоза или разбавления накопленного урана до 60% остается главным камнем преткновения на международных переговорах.

Российская инициатива по вывозу обогащенного урана из Ирана

Россия неоднократно предлагала вывезти запасы высокообогащенного урана с территории Ирана на хранение и переработку, чтобы помочь снизить напряженность вокруг иранской ядерной программы. В Москве подчеркивали, что готовы взять на себя роль посредника и принять ядерные материалы, если их нахождение в Исламской Республике препятствует достижению дипломатических договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

Эта инициатива опирается на опыт 2015 года, когда в рамках СВПД Россия уже вывозила из Ирана излишки низкообогащенного урана в обмен на поставки природного сырья. Осенью 2026 года президент Владимир Путин заявил, что предложение повторить эту схему остается "на столе", а в Кремле и МИД РФ подтвердили готовность принять иранский уран или помочь в его транспортировке. По словам Путина, изначально идею вывоза запасов в Россию поддержали все ключевые стороны, включая Иран, Соединённые Штаты и Израиль. Однако позднее переговоры зашли в тупик после того, как Вашингтон ужесточил позицию и потребовал передать ядерные материалы напрямую США.

Семь условий Ирана для возобновления переговоров с США

Осенью 2026 года Иран передал Вашингтону через региональных посредников, включая Катар, Пакистан и Турцию, пакет из семи предварительных условий. В Тегеране подчеркивают, что не намерены возвращаться за стол переговоров и открывать судоходство в Ормузском проливе до тех пор, пока американская сторона не предпримет практические шаги по выполнению этих требований.

Согласно заявлениям иранских официальных лиц и публикациям государственных СМИ, список включает прекращение боевых действий на всех фронтах в регионе (в том числе в Ливане, секторе Газа и Йемене), полное снятие американской военно-морской блокады и отмену односторонних экономических санкций. Кроме того, Тегеран настаивает на размораживании своих зарубежных финансовых активов, выплате компенсаций за нанесенный войной ущерб, отказе от вмешательства во внутренние дела республики и признании иранского суверенитета над Ормузским проливом.

Для реализации договоренностей Тегеран предложил так называемый двухдневный план: в первый день Вашингтон начинает выполнение выдвинутых условий, а на вторые сутки иранские силы открывают проход торговых судов через Ормузский пролив. При этом ядерная программа и сохранение запасов обогащенного урана внутри страны выведены руководством республики за рамки обсуждаемых уступок.

В Белом доме инициативу Тегерана восприняли скептически. Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдвинутые Ираном требования абсурдными и не позволяющими вести предметный диалог, отметив, что экономическое давление и морская блокада уже наносят Тегерану серьезный ущерб.