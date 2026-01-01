Сафронов рассказал, почему дочь Федосеевой-Шукшиной не приехала на похороны

Об этом РИА Новости рассказал художник Никас Сафронов.

Прощание с актрисой началось в 12:00 мск в храме Воскресения Словущего в Москве. На церемонию пришли две другие дочери артистки – Мария и Ольга Шукшины, а также внучка Лаура с сыном.

По словам Сафронова, у Анастасии и матери были хорошие отношения. Художник выразил надежду, что старшая дочь актрисы сможет приехать позднее.

"Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов", – рассказал Сафронов.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной было три дочери. Старшая, Анастасия Воронина-Франсишку, родилась в 1960 году в браке актрисы с актером Вячеславом Ворониным. После развода родителей девочка осталась жить с бабушкой, а позднее переехала к отцу в Киев.

В браке с писателем и актером Василием Шукшиным у Федосеевой-Шукшиной родились еще две дочери: Мария – в 1967 году, Ольга – годом позже.

После отпевания Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.