Переговоры в Абу-Даби, отношения с Европой, задержание польских агентов: о чем говорил Песков

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Переговоры в Абу-Даби: Путин получает информацию от делегации

Российская делегация в Абу-Даби постоянно информирует Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Об этом сообщил Песков, отвечая на вопрос, получил ли президент доклад по итогам первого дня встречи.

По словам представителя Кремля, необходимо дождаться завершения второго дня переговоров. После этого российская делегация, находящаяся непосредственно на месте, расскажет об их результатах.

Песков также уточнил, что в первый день встречи российские представители не проводили контактов с европейскими странами. Такие обсуждения не планировались, подчеркнул он.

Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Первый день встреч продолжался почти четыре часа. По данным СМИ в переговорной группе, участники обсуждают ключевые вопросы формирования новой системы континентальной безопасности, а урегулирование конфликта на Украине является лишь одной из тем более широкой дискуссии.

Отношения с Польшей и Евросоюзом

Комментируя задержание в Калининградской области двух граждан Польши, которых ФСБ подозревает в шпионаже, Песков заявил, что отношения Москвы с Варшавой и Евросоюзом в целом фактически отсутствуют.

По его словам, сложно представить, что может еще сильнее осложнить текущую ситуацию.

Ранее ФСБ сообщила о выявлении в Калининградской области агентурной сети польских спецслужб. По данным ведомства, были задержаны два человека, которых подозревают в сборе и передаче информации о российских военнослужащих и объектах Минобороны. В отношении них возбудили уголовные дела по статье о шпионаже, суд отправил подозреваемых под стражу.

Москва изучит новое военно-морское партнерство Северной Европы

Россия проанализирует соглашение о создании военно-морского партнерства стран Северной Европы, чтобы оценить его возможное влияние на интересы страны. Об этом заявил Песков.

Ранее портал Defence Journal сообщил, что государства Северной Европы, входящие в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), договорились о партнерстве военно-морских сил. Предполагается также создать единые стандарты для военной техники и подготовки военнослужащих.

Песков отметил, что российская сторона сначала должна изучить эти планы, а уже после анализа сможет сформировать свою позицию.

Задержание американского военного в Великобритании

Россия не имеет отношения к задержанию американского военнослужащего в Великобритании, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом заявил представитель Кремля.

Ранее британская полиция сообщила об аресте военного. Песков подчеркнул, что российская сторона не знает, с чем связано задержание, и не имеет к этому делу никакого отношения.

Встреча Путина и Лукашенко

Отдельно Песков прокомментировал переговоры президентов России и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся во вторник в Ново-Огарёве.

По его словам, встреча глав двух союзных государств была насыщенной по содержанию. Переговоры продолжались почти четыре часа.