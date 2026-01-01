Удар по Усть-Луге, пожар в Ярцеве, погибшие и раненые: главное о ночной атаке 627 беспилотников

По данным Минобороны России, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваторией Азовского моря.

Два человека погибли в Смоленской области

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Смоленской области. Губернатор Василий Анохин сообщил о гибели двух человек.

В городе Ярцеве обломки беспилотника попали в многоквартирный дом, после чего начался пожар. Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Десять человек спасли из непосредственной зоны возгорания.

Для жителей дома организовали пункт временного размещения. После обследования здания власти определят, смогут ли люди вернуться в свои квартиры.

В порту Усть-Луга возник пожар, пострадали три человека

В Ленинградской области основной целью атаки стала портовая зона Усть-Луги. По данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом уничтожили 150 беспилотников – атака стала самой массовой для региона с начала 2026 года.

В результате падения и попадания беспилотников в портовой зоне произошло возгорание. Кроме того, аварийно отключилась подстанция. Три работника получили травмы, однако угрозы их жизни нет.

В Адыгее загорелась крыша дома

В Адыгее обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Загорелась кровля здания, однако пожар удалось оперативно потушить. По информации главы республики Мурата Кумпилова, погибших и пострадавших нет.

Администрация района сформирует комиссию для обследования квартир и оценки возможного ущерба.