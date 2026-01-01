Венгрия ищет замену российскому газу и планирует отказаться от поставок к 2027 году

По его словам, "вопреки утверждениям прошлого правительства Виктора Орбана, газ, поступающий из России, на самом деле вовсе не дешевый".

"Все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия «дешевый российский газ» не существует. Его стоимость привязана к цене в газовом хабе TTF", – подчеркнул он, напомнив, что нидерландский TTF служит главным ориентиром цен на газ в Европе.

Премьер добавил, что на конечную стоимость для Венгрии заметно влияют транзитные расходы, поэтому кабинет министров расширяет маршруты и источники импорта.

"Если газ поступает только с одного или двух направлений, то наша позиция слаба, но если он может поступать из восьми различных надежных источников, то мы получаем возможность обсуждать тарифы на транзит и даже торговаться", – подчеркнул он.

Мадьяр сообщил, что правительство и государственная компания MVM "будут стремиться сформировать такой энергетический баланс, который мог бы обеспечить надежные поставки по максимально доступным ценам". Он анонсировал ряд встреч с европейскими коллегами для проработки новых соглашений.

Сейчас Венгрия получает основную часть газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. При этом Будапешт готовится к отказу от российского топлива в соответствии с решениями Евросоюза.

18 сентября министр экономики и энергетики Иштван Капитань заявил, что страна будет готова прекратить использование российского газа к октябрю 2027 года – сроку, установленному ЕС. По его словам, идут переговоры с соседними государствами и поставщиками сжиженного природного газа.

Согласно ограничениям ЕС, импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам запрещается с 1 января 2027 года, по краткосрочным – с апреля 2026 года. Поставки трубопроводного газа из России должны прекратиться до 30 сентября 2027 года, с возможностью продления до 1 ноября для стран, не успевших заполнить хранилища.