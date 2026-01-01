Венгрия готовится отказаться от российской нефти и газа

Почему Венгрия ищет альтернативу российской нефти

Срок временного исключения из санкций США, разрешающего закупать нефть у "Лукойла" и "Роснефти", истекает 21 ноября.

Венгерская нефтегазовая компания MOL уже прорабатывает вопрос модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы получить возможность закупать нероссийскую нефть с южного направления – через хорватского оператора JANAF.

"ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года", – напомнила Орбан.

Венгрия и закупки российского газа

В январе 2026 года Евросоюз согласовал план полного запрета на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября. По оценке Международного энергетического агентства, в 2027 году Европа лишится 30 млрд куб. м российского газа.

Орбан подчеркнула, что Венгрия поддерживает санкции ЕС, если они не противоречат ее интересам. Ранее Будапешт блокировал некоторые ограничения, но в этом году, по словам министра, страна не препятствовала принятию 20-го и 21-го пакетов. Она также отметила, что вопрос отказа от российской нефти и газа – это стратегический интерес, который не меняется при смене правительства.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис этой осенью говорил, что ЕС в целом уже завершил энергетический разрыв с Россией. Однако Венгрия и Словакия остаются наиболее зависимыми от российских поставок, и для них переходный период будет сложнее.

Пока Венгрия только готовится к отказу: исключение из санкций действует до 21 ноября, а газовый контракт – до осени 2027 года. Насколько быстро MOL сможет перейти на нероссийскую нефть, станет ясно после модернизации НПЗ.

Венгрия готова нарастить закупки американского СПГ. Орбан заявила об этом по итогам визита в Вашингтон 27–29 октября 2026 года.