4 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. США обсуждают с Венесуэлой возможность постоянного присутствия военных в стране

США обсуждают с Венесуэлой возможность постоянного присутствия военных в стране

Высокопоставленный чиновник из Госдепартамента уточнил, что Вашингтон рассчитывает расширить сотрудничество с Венесуэлой в сфере безопасности, однако подчеркнул, что до какого-либо серьезного обсуждения вопроса о создании баз "еще очень и очень далеко".

Флаги США и Венесуэлы

©Tomas Ragina/Shutterstock/Fotodom

"Администрация Трампа обсуждает заключение соглашения с Венесуэлой, которое заложит основу для возможного долгосрочного пребывания военных США в стране", – утверждает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их сведениям, Госдепартамент США занимается подготовкой военного пакта, также известного как соглашение о статусе сил (SOFA). Предполагается, что все детали по долгосрочному присутствию американских военных в Венесуэле, в частности число солдат и место их расположения, будут проработаны в будущих соглашениях.

Издание утверждает, что переговоры о соглашении активизированы, поскольку администрация США "отдала приказ войскам проводить операции по всему региону, включая совместные действия с силами Колумбии, Эквадора и Венесуэлы".

Отношения между США и Венесуэлой в настоящее время находятся на этапе кардинальной трансформации и фактического установления американского контроля над финансовой и внешней политикой Каракаса. Это произошло после радикального изменения ситуации в начале 2026 года, когда в ходе спецоперации США в Каракасе был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой.

После этого США отменили жесткие санкции на торговлю венесуэльской нефтью в обмен на контроль над распределением энергоресурсов страны. Администрация Дональда Трампа навязывает Каракасу план преобразований из трех этапов: стабилизации, экономического восстановления, политического примирения.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Венесуэла США
Рекомендательный сервис