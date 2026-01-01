США обсуждают с Венесуэлой возможность постоянного присутствия военных в стране

"Администрация Трампа обсуждает заключение соглашения с Венесуэлой, которое заложит основу для возможного долгосрочного пребывания военных США в стране", – утверждает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их сведениям, Госдепартамент США занимается подготовкой военного пакта, также известного как соглашение о статусе сил (SOFA). Предполагается, что все детали по долгосрочному присутствию американских военных в Венесуэле, в частности число солдат и место их расположения, будут проработаны в будущих соглашениях.

Издание утверждает, что переговоры о соглашении активизированы, поскольку администрация США "отдала приказ войскам проводить операции по всему региону, включая совместные действия с силами Колумбии, Эквадора и Венесуэлы".

Отношения между США и Венесуэлой в настоящее время находятся на этапе кардинальной трансформации и фактического установления американского контроля над финансовой и внешней политикой Каракаса. Это произошло после радикального изменения ситуации в начале 2026 года, когда в ходе спецоперации США в Каракасе был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой.

После этого США отменили жесткие санкции на торговлю венесуэльской нефтью в обмен на контроль над распределением энергоресурсов страны. Администрация Дональда Трампа навязывает Каракасу план преобразований из трех этапов: стабилизации, экономического восстановления, политического примирения.