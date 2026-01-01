На Украине снизили мощности АЭС на фоне повреждений энергоструктуры

"Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале украинского Минэнерго.

2 ноября о том, что из-за массового повреждения передающих и распределяющих подстанций пришлось понижать мощность атомных электростанций, сообщил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк. Он пояснил, что многие подстанции компаний "Укрэнерго" и ДТЭК были повреждены и не могут принять весь произведенный на АЭС объем электроэнергии.

2 ноября Минэнерго Украины также сообщило о 208 инцидентах за предыдущую неделю, которые привели к уничтожению или повреждению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры страны.

Из действующих атомных электростанций под контролем Киева остаются Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская АЭС. Их совокупная номинальная мощность оценивается в 7,88 Гвт.

Сложная ситуация с электроснабжением сложилась во всех украинских регионах. В большинстве из них 4 ноября действуют плановые почасовые отключения электричества для всех категорий потребителей.

В Минэнерго Украины заявили, что самая проблемная ситуация возникла в Киеве и Киевской области. Там операторы систем распределения применяют сетевые ограничения. Есть серьезные повреждения энергооборудования, указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что также аварийные отключения электричества из-за повреждения оборудования и инфраструктуры введены в Харьковской области. Украинский энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света начались в Днепропетровске.

В столице Украины уже больше суток действуют аварийные отключения света. Утром 4 ноября их пытались заменить на плановые, но спустя несколько минут система не выдержала нагрузки и экстренные отключения возобновились.

Также из-за повреждения энергобъектов света нет у части потребителей в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

За последнюю неделю Минобороны РФ доложило о поражении нескольких энергообъектов на Украине.

3 ноября российские беспилотники поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.

2 ноября в Минобороны доложили, что нанесен массированный удар по тепловым электростанциям (ТЭС) в трех областях Украины. В Винницкой области была поражена Ладыжинская ТЭС мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской – Криворожская и Приднепровская ТЭС, мощность которых 2800 и 1765 МВт соответственно. В Харьковской области – Харьковская ТЭС мощностью 86 МВт, а также две электроподстанции.

31 октября в Минобороны РФ сообщили, что в Киеве в результате ночного удара поражена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. По данным ведомства, она обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики, а также места хранения вооружения и военной техники.