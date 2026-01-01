ТЭЦ, предприятия ВПК и сухогруз у Одессы: по каким объектам нанесли удары российские беспилотники

В ведомстве заявили, что в Киеве была поражена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. По данным Минобороны, она обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики, а также места хранения вооружения и военной техники.

Еще несколько объектов попали под удар в Харькове. Речь идет о цехах на территории промышленной зоны "Протон", где производили комплектующие для украинского вооружения и военной техники. Кроме того, были поражены складские помещения, которые использовались для сборки и хранения беспилотников.

Также российское ведомство сообщило об ударе по сухогрузу, находившемуся в море примерно в 18 км к югу от Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины.