31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. ТЭЦ, предприятия ВПК и сухогруз у Одессы: по каким объектам нанесли удары российские беспилотники

ТЭЦ, предприятия ВПК и сухогруз у Одессы: по каким объектам нанесли удары российские беспилотники

Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом 31 октября 2026 года сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что в Киеве была поражена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. По данным Минобороны, она обеспечивает электроэнергией объекты военной логистики, а также места хранения вооружения и военной техники.

Еще несколько объектов попали под удар в Харькове. Речь идет о цехах на территории промышленной зоны "Протон", где производили комплектующие для украинского вооружения и военной техники. Кроме того, были поражены складские помещения, которые использовались для сборки и хранения беспилотников.

Также российское ведомство сообщило об ударе по сухогрузу, находившемуся в море примерно в 18 км к югу от Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Операция по демилитаризации Украины
Рекомендательный сервис